華府國民兵案槍手被控1級謀殺 2周前已行蹤不明

編譯廖振堯／綜合報導
殺害國民兵的凶嫌阿富汗籍移民拉坎瓦爾，在行凶前兩周行蹤不明。(路透)
華府街頭26日遭伏擊的兩名國民兵之一莎拉‧貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)奮鬥一晚後，27日傷重不治，當局28日宣布，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)的指控升級為一級謀殺；拉坎瓦爾的鄰居也透露，他在大約兩周前就行蹤不明了。

美聯社報導，拉坎瓦爾此前已被指控三項意圖以武器殺人的攻擊罪和一項非法持有武器罪。哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)28日表示，現在指控升為包括一項一級謀殺罪和兩項持械意圖殺人罪，後續將「提出更多指控」。皮洛對貝克斯特羅姆的家人深表同情，她自願參軍卻「最終在華盛頓特區寒冷的街頭遭到埋伏槍殺」。另名受傷的24歲上士沃爾夫(Andrew Wolfe)傷勢嚴重仍未脫險，皮洛稱官員日以繼夜地工作以查明嫌犯作案動機。

聯邦調查局長巴特爾(Kash Patel)27日表示警方執搜索令搜查嫌犯位於華盛頓州柏靈翰(Bellingham)的家，發現了大量電子設備，且聯調局已從國防部和中情局證實嫌犯與阿富汗部隊有聯繫。

調查人員正在了解，拉坎瓦爾行兇是否與創傷後壓力症候群（PTSD）有關，因為他曾在阿富汗中情局支持的「零號部隊」工作，而該單位曾被控殘暴，雖然上司說他「負責且專業」。據說拉坎瓦爾2021年抵美後，即因精神問題陷入掙扎。

一位了解拉坎瓦爾的消息人士透露，他在美國有妻子、五個孩子和一個兄弟，據稱由於工作許可過期而找不到工作，並說拉坎瓦爾過去幾個月變得更加孤立，處境也愈來愈絕望，他付不起房租和食物，只能依靠他人。

美聯社採訪到拉坎瓦爾的鄰居謝札德(Mohammad Sherzard)，他說拉坎瓦爾英文能力有限，「他很安靜，孩子們也很有禮貌，很愛玩。我們沒看出他有什麼不好的地方。他看起來挺正常的」，不過大約兩周前就不知去向了，直到槍擊案爆發。他說拉坎瓦爾已經超過兩周沒去當地的清真寺，「我沒見到他，他消失了。…有人說他生病了，也有人說他去了別的地方。」

謝札德說清真寺的其他成員也說拉坎瓦爾找工作遇到困難。亞馬遜發言人表示，拉坎瓦爾從7月下旬開始在亞馬遜Flex擔任司機，以獨立承包商的身分送貨，但8月就停止了送貨工作。

阿富汗 亞馬遜 國防部

