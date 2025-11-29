我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2022年新州華人兄弟公校泳池溺斃 2600萬和解

編譯周芳苑／綜合報導
新州兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區公立學校的室內游泳池溺斃，家屬與學區最近終於達成和解。(林肯社區公校官網)
新州兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區公立學校的室內游泳池溺斃，家屬與學區最近終於達成和解。(林肯社區公校官網)

新澤西州貝玉揚市(Bayonne，或譯貝玉恩市)兩名華裔兄弟2022年在一所公立學校室內游泳池溺斃，死者家屬三年後提告學區和校方，要求懲罰性賠償。雙方11月13日在法官主持的聽證會上達成2600萬元和解協議。

家屬律師引述證據稱，救生員未全力搶救並漠視安全而導致悲劇，事發後校方成串謊言、試圖掩蓋真相。

死者是19歲鄭楚明(Chu Ming Zheng)和16歲的江鄭瑜(Jack Jiang)，其家屬律師表示，證詞、監視錄影和證人陳述都顯示，2022年6月8日事發當日，貝玉揚市教育委員會(Bayonne Board of Education)在事發地點林肯社區學校Lincoln Community School)游泳池開放時段未配備足夠人力，事後還誤導警方。

家屬律師扎斯洛(Darryl L. Zaslow)透露，被告原先提出1400萬元和解，遭原告拒絕。

新達成的2600萬元和解金將透過新州學校保險集團(New Jersey Schools Insurance Group)的北澤西教育基金(North Jersey Educational Fund)支付。該基金讓各學區得以分擔保險費和風險管理成本。

目擊者描述，這對兄弟顯然正在學游泳，從4呎深的淺水區滑落到13呎深水區而溺水。

兩名男孩溺斃後，該泳池持續關閉。

家屬律師取得的監視器畫面顯示，一救生員發現男孩遇險後，並未馬上採取行動，反而漫不經心離開。律師稱，依學區規定，泳池必須有三名救生員值班，但溺水事件發生時，現場只有兩名救生員。

一名救生員作證時承認，溺水當晚他並沒有被水弄濕，另一名被安排在兒童泳池的救生員救起一名男孩後便不堪重負；當時另有一名非專業的游泳人士將另一男孩從水底救出。

律師表示，好幾名工作人員謊稱事發當時有三名救生員值班，與影片所顯示的情況不符。

原告並指控管理單位未能執行基本安全規程、欠缺緊急應變計畫、允許訓練不足人員負責管理人流密集的公共泳池。律師並指出，工作人員並未受過任何緊急狀況演練。

死者鄭楚明是邁阿密大學(University of Miami)的新生，江鄭瑜就讀貝玉揚高中(Bayonne High School)。

學區 保險 新澤西州

上一則

嬰幼童大腦神經發展關鍵期 華醫提「護腦飲食」3原則

下一則

昔好友援助學費 今慈善家史考特貸款給低收入學生

延伸閱讀

移民學生從2萬人減少到2550人 多所學校預算告急 恐裁教師

移民學生從2萬人減少到2550人 多所學校預算告急 恐裁教師
搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬
好運爆棚 新州夫婦連中2次百萬樂透

好運爆棚 新州夫婦連中2次百萬樂透
好運爆棚 新州夫婦半年連中兩次百萬樂透

好運爆棚 新州夫婦半年連中兩次百萬樂透

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗