2022年新州華人兄弟公校泳池溺斃 2600萬和解

新州兩名華裔兄弟2022年6月8日在林肯社區公立學校的室內游泳池溺斃，家屬與學區最近終於達成和解。(林肯社區公校官網)

新澤西州 貝玉揚市(Bayonne，或譯貝玉恩市)兩名華裔兄弟2022年在一所公立學校室內游泳池溺斃，死者家屬三年後提告學區 和校方，要求懲罰性賠償。雙方11月13日在法官主持的聽證會上達成2600萬元和解協議。

家屬律師引述證據稱，救生員未全力搶救並漠視安全而導致悲劇，事發後校方成串謊言、試圖掩蓋真相。

死者是19歲鄭楚明(Chu Ming Zheng)和16歲的江鄭瑜(Jack Jiang)，其家屬律師表示，證詞、監視錄影和證人陳述都顯示，2022年6月8日事發當日，貝玉揚市教育委員會(Bayonne Board of Education)在事發地點林肯社區學校Lincoln Community School)游泳池開放時段未配備足夠人力，事後還誤導警方。

家屬律師扎斯洛(Darryl L. Zaslow)透露，被告原先提出1400萬元和解，遭原告拒絕。

新達成的2600萬元和解金將透過新州學校保險 集團(New Jersey Schools Insurance Group)的北澤西教育基金(North Jersey Educational Fund)支付。該基金讓各學區得以分擔保險費和風險管理成本。

目擊者描述，這對兄弟顯然正在學游泳，從4呎深的淺水區滑落到13呎深水區而溺水。

兩名男孩溺斃後，該泳池持續關閉。

家屬律師取得的監視器畫面顯示，一救生員發現男孩遇險後，並未馬上採取行動，反而漫不經心離開。律師稱，依學區規定，泳池必須有三名救生員值班，但溺水事件發生時，現場只有兩名救生員。

一名救生員作證時承認，溺水當晚他並沒有被水弄濕，另一名被安排在兒童泳池的救生員救起一名男孩後便不堪重負；當時另有一名非專業的游泳人士將另一男孩從水底救出。

律師表示，好幾名工作人員謊稱事發當時有三名救生員值班，與影片所顯示的情況不符。

原告並指控管理單位未能執行基本安全規程、欠缺緊急應變計畫、允許訓練不足人員負責管理人流密集的公共泳池。律師並指出，工作人員並未受過任何緊急狀況演練。

死者鄭楚明是邁阿密大學(University of Miami)的新生，江鄭瑜就讀貝玉揚高中(Bayonne High School)。