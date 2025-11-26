2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間在案發現場周圍荷槍實彈戒備。(記者陳熙文／攝影)

2名隸屬西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵 26日在華府 白宮附近遭到槍擊，截至周三傍晚仍處於危急狀態；川普 總統發文表示，槍手將付出慘痛的代價，國防部部長赫塞斯則宣布計畫再派遣500名國民兵進駐華府。

正逢美國進入感恩節假期，有不少國內遊客到華府旅遊，恰好經歷這起槍擊事件，受訪的現場民眾都表示，槍擊事件發生的非常快速，沒有料想到這樣的事件會在華府發生。

華府26日下午發生一起槍擊案，有兩名國民兵在法拉格特廣場遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；華盛頓郵報報導指出，美東時間下午3時，華府警方即回報拘留一名嫌犯；這起槍擊事件疑似為鎖定性攻擊。

警方第一時間已封鎖案發現場，也荷槍實彈在現場戒備，川普則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，兩名遭到槍擊的國民兵傷勢嚴重，並指槍手也受到非常嚴重的傷害，不過川普說，槍手仍要付出非常大的代價，並稱呼槍手是「野獸」（animal）。

川普說，上天保佑美國偉大的國民兵，以及所有軍事和執法人員，稱他們都是非常好的人；川普說，他作為美國總統與政府上下所有人員都與他們站在一起。

一名來自德州的民眾表示，當時他搭車經過現場，雖然沒有目擊到案發經過，但先是聽到兩聲槍聲，接著聽到疑似自動武器的連續槍聲，全程不到一分鐘的時間；他說看到民眾開始逃竄，現場一片混亂。

另一名來自紐約的大學生在案發時正出門買東西吃，在回飯店的路上聽到槍聲；他也說，聽到兩聲槍響，接著聽到疑似自動武器的射擊聲；他說，事情發生的很快，他還沒有反應過來就結束了。

大學生說，他路過案發現場時，嫌犯已經遭到制伏，對方在現場沒有做出任何反抗的動作。

2名國民兵一度傳出傷重不治，不過西維吉尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）後來又改口說，針對2名國民兵的狀況，收到互相矛盾的報告；華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）26日傍晚對媒體說明時表示，兩人仍處於危急狀態之中。

根據根據國會山莊報（The Hill）指出，正出訪多米尼加共和國的赫塞斯向媒體表示，他計畫增派500名國民兵進駐華府；赫塞斯說，此次槍擊事件只會加強政府讓華府安全和美麗的決心；赫塞斯說，如果罪犯想要以暴力攻擊美國最優良的人員，政府永遠不會退縮，川普也永遠不為退縮，這正是美國人民選川普的原因。

不過也有民眾憂心，政府加大力度派駐國民兵，有可能引發更大的反彈；亦有民眾對川普派駐國民兵的合法性表達疑慮，不滿政府現在又要增派人員。