我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜「大又美法」之賜 明年納稅人退稅可能增千元

香港大火已致44死45傷 火勢難控可能原因曝光

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間在案發現場周圍荷槍實彈戒備。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間在案發現場周圍荷槍實彈戒備。(記者陳熙文／攝影)

2名隸屬西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在華府白宮附近遭到槍擊，截至周三傍晚仍處於危急狀態；川普總統發文表示，槍手將付出慘痛的代價，國防部部長赫塞斯則宣布計畫再派遣500名國民兵進駐華府。

正逢美國進入感恩節假期，有不少國內遊客到華府旅遊，恰好經歷這起槍擊事件，受訪的現場民眾都表示，槍擊事件發生的非常快速，沒有料想到這樣的事件會在華府發生。

華府26日下午發生一起槍擊案，有兩名國民兵在法拉格特廣場遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；華盛頓郵報報導指出，美東時間下午3時，華府警方即回報拘留一名嫌犯；這起槍擊事件疑似為鎖定性攻擊。

2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。。(記者陳熙文／攝影)

警方第一時間已封鎖案發現場，也荷槍實彈在現場戒備，川普則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，兩名遭到槍擊的國民兵傷勢嚴重，並指槍手也受到非常嚴重的傷害，不過川普說，槍手仍要付出非常大的代價，並稱呼槍手是「野獸」（animal）。

川普說，上天保佑美國偉大的國民兵，以及所有軍事和執法人員，稱他們都是非常好的人；川普說，他作為美國總統與政府上下所有人員都與他們站在一起。

一名來自德州的民眾表示，當時他搭車經過現場，雖然沒有目擊到案發經過，但先是聽到兩聲槍聲，接著聽到疑似自動武器的連續槍聲，全程不到一分鐘的時間；他說看到民眾開始逃竄，現場一片混亂。

另一名來自紐約的大學生在案發時正出門買東西吃，在回飯店的路上聽到槍聲；他也說，聽到兩聲槍響，接著聽到疑似自動武器的射擊聲；他說，事情發生的很快，他還沒有反應過來就結束了。

大學生說，他路過案發現場時，嫌犯已經遭到制伏，對方在現場沒有做出任何反抗的動作。

2名國民兵一度傳出傷重不治，不過西維吉尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）後來又改口說，針對2名國民兵的狀況，收到互相矛盾的報告；華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）26日傍晚對媒體說明時表示，兩人仍處於危急狀態之中。

2名國民兵在華府遭到槍擊，華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）接受媒...
2名國民兵在華府遭到槍擊，華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）接受媒體訪問。(記者陳熙文／攝影)

根據根據國會山莊報（The Hill）指出，正出訪多米尼加共和國的赫塞斯向媒體表示，他計畫增派500名國民兵進駐華府；赫塞斯說，此次槍擊事件只會加強政府讓華府安全和美麗的決心；赫塞斯說，如果罪犯想要以暴力攻擊美國最優良的人員，政府永遠不會退縮，川普也永遠不為退縮，這正是美國人民選川普的原因。

不過也有民眾憂心，政府加大力度派駐國民兵，有可能引發更大的反彈；亦有民眾對川普派駐國民兵的合法性表達疑慮，不滿政府現在又要增派人員。

川普今年上任後，引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法；川普並授權國防部動員國民兵進駐華府；川普屢次表示，希望在芝加哥、紐約等城市複製「華府模式」，但遭到地方政府的反彈。

2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，警方第一時間封鎖現場。(記者陳熙文／攝影)
2名國民兵在華府遭到槍擊，國內外媒體都守候在封鎖線外，等待官方說明。(記者陳熙文...
2名國民兵在華府遭到槍擊，國內外媒體都守候在封鎖線外，等待官方說明。(記者陳熙文／攝影)

國民兵 華府 川普

上一則

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

下一則

華府2國民兵「頭部中彈」 槍手被制伏畫面曝光

延伸閱讀

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會
川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛
一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵
川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留