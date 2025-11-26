趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告

2023年10月7日哈瑪斯在以色列發動恐怖攻擊的數十個罹難者家屬，控告趙長鵬創立的全球性加密貨幣平台「幣安」，協助轉移數千萬元資金以支持恐怖活動。(美聯社)

2023年10月7日哈瑪斯 在以色列發動恐怖攻擊的數十個罹難者家屬，控告趙長鵬創立的全球性加密貨幣 平台「幣安」(Binance)，指控該平台協助轉移數千萬元資金以支持恐怖活動。趙長鵬曾坦承未能打擊幣安平台的洗錢活動，但川普總統約一個月前予以特赦。

原告24日在北達科他州地方法院提起訴訟稱，趙長鵬及其夥伴陳光英蓄意將幣安設計成犯罪企業，在全球洗錢。

原告在最新訴訟中稱，早在前年10月7日恐襲發生的數年前，幣安就知道哈瑪斯、伊朗 伊斯蘭革命衛隊等及其他恐怖組織在其平台定期交易，卻仍積極協助他們使用該平台；哈瑪斯當時甚至公開指示捐助者將資金匯入幣安的「加密錢包」。

原告均為美國公民及其近親，尋求庭審確定的賠償金額；他們根據允許國際恐怖主義受害者獲三倍賠償的法律而要求「三倍賠償」。

訴訟稱，依法幣安有義務向美政府提交「可疑活動報告」(SAR)，舉報恐怖組織活動，但該組織試圖操縱交易報告方式以規避審查；不僅明知故犯向哈瑪斯提供金融服務，還積極保護哈瑪斯客戶及其資金免受美國監管機構或執法部門審查，迄今仍持續。

訴訟稱，自前年襲擊事件以來，幣安在公共區塊鏈上為哈瑪斯、伊朗伊斯蘭革命衛隊、真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織促成5000多萬元交易。

幣安聲稱，完全遵守國際制裁法，而且近年針對制裁框架全面改革。

訴訟另援引聯邦對幣安的調查結果。該調查2023年底結束，幣安同意支付43億餘元罰款，是美國史上最大企業罰款之一；幣安時任執行長趙長鵬同意辭職，並承認未能維持有效的反洗錢計畫。趙長鵬被判四個月監禁，2024年9月獲釋。

川普10月23日卻赦免趙長鵬，白宮稱趙是拜登政府打擊加密貨幣戰爭的受害者。