台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告

編譯周芳苑／綜合報導
2023年10月7日哈瑪斯在以色列發動恐怖攻擊的數十個罹難者家屬，控告趙長鵬創立的全球性加密貨幣平台「幣安」，協助轉移數千萬元資金以支持恐怖活動。(美聯社)
2023年10月7日哈瑪斯在以色列發動恐怖攻擊的數十個罹難者家屬，控告趙長鵬創立的全球性加密貨幣平台「幣安」(Binance)，指控該平台協助轉移數千萬元資金以支持恐怖活動。趙長鵬曾坦承未能打擊幣安平台的洗錢活動，但川普總統約一個月前予以特赦。

原告24日在北達科他州地方法院提起訴訟稱，趙長鵬及其夥伴陳光英蓄意將幣安設計成犯罪企業，在全球洗錢。

原告在最新訴訟中稱，早在前年10月7日恐襲發生的數年前，幣安就知道哈瑪斯、伊朗伊斯蘭革命衛隊等及其他恐怖組織在其平台定期交易，卻仍積極協助他們使用該平台；哈瑪斯當時甚至公開指示捐助者將資金匯入幣安的「加密錢包」。

原告均為美國公民及其近親，尋求庭審確定的賠償金額；他們根據允許國際恐怖主義受害者獲三倍賠償的法律而要求「三倍賠償」。

訴訟稱，依法幣安有義務向美政府提交「可疑活動報告」(SAR)，舉報恐怖組織活動，但該組織試圖操縱交易報告方式以規避審查；不僅明知故犯向哈瑪斯提供金融服務，還積極保護哈瑪斯客戶及其資金免受美國監管機構或執法部門審查，迄今仍持續。

訴訟稱，自前年襲擊事件以來，幣安在公共區塊鏈上為哈瑪斯、伊朗伊斯蘭革命衛隊、真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織促成5000多萬元交易。

幣安聲稱，完全遵守國際制裁法，而且近年針對制裁框架全面改革。

訴訟另援引聯邦對幣安的調查結果。該調查2023年底結束，幣安同意支付43億餘元罰款，是美國史上最大企業罰款之一；幣安時任執行長趙長鵬同意辭職，並承認未能維持有效的反洗錢計畫。趙長鵬被判四個月監禁，2024年9月獲釋。

川普10月23日卻赦免趙長鵬，白宮稱趙是拜登政府打擊加密貨幣戰爭的受害者。

哈瑪斯 加密貨幣 伊朗

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

