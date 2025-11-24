我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

編譯俞仲慈／綜合報導
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)
佛羅里達州一名委內瑞拉裔婦女因為詐騙聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)逾500萬元被定罪判刑，同時還被聯邦司法部剝奪美國國籍，以示警戒。

根據nbcmiami.com報導，司法官員證實，瑪麗艾娃·布里塞諾(Marieva Briceno)及其同夥在2007年5月至2010年1月期間，透過詐騙Medicare保費「個人從中獲利約51萬3200元」。

報導指出，布里塞諾原籍委內瑞拉，在密西根州底特律地區號稱擁有三家「所謂的」(purported)診所，透過向病患索取「不必要的檢查與手術費」，累計向Medicare虛報540萬元金額，並入帳近300萬元。

司法部上周發布新聞稿證實，這名委內瑞拉裔女子因在佛州南部犯下健保詐欺罪而被定罪，因此已撤銷其美國公民身分，新聞稿指出：「布里塞諾填寫入籍申請文件以及與移民官員面談時，均隱瞞其健保健詐騙行為，並否認曾犯下任何未被逮捕的罪行。」據了解，布里塞諾在2009年12月21日申請入籍美國，並於2010年3月19日正式取得美國國籍。

不料隔年9月12日，佛州南區聯邦檢察官辦公室出面指控布里塞諾犯下健保詐欺罪和共謀健保詐欺罪，隨後對後一項指控認罪，被判處五年徒刑。

盡管布里塞諾服刑期滿後的去向不得而知，但是今年8月12日，司法部向佛州南區聯邦地區法院提起訴訟，要求撤銷布里塞諾的美國國籍，並於本月19日獲得地區法官蓋爾斯(Darrin Gayles)批准，下令撤銷其公民身分。

檢察官齊奧內(Jason A. Reding Quiñones)透過聲明強調被告犯行的嚴重性：「美國公民身分是一種建立在誠實和尊重法律基礎的特權，意味著你不能詐騙健保費，隱瞞罪行，還指望獲得公民身份權益。」

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)也發布新聞稿重申：「布里塞諾被取消公民身分一事表明，如果你從我們弱勢公民的服務項目竊取資金，你終將被發現、被起訴，還得承擔個人犯罪後果，包括喪失美國公民身分。」

健保 司法部 詐騙

