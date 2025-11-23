ByHeart「毒奶粉」風暴前 加州已有6嬰被感染

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
在ByHear公司宣布召回所有品牌嬰兒配方奶粉後，有家長聲稱在今次爆發「毒奶粉」風暴前數個月，最少有6名嬰兒出現中毒病癥。(美聯社)
全美多州驚爆ByHeart嬰兒配方「毒奶粉」事件，最少在15個州31名嬰兒感染嬰兒型肉毒症(infant botulism) ，在ByHear公司宣布召回所有品牌奶粉後，有家長聲稱在今次爆發「毒奶粉」風暴前數個月，最少有6名嬰兒出現中毒病癥。

美聯社22日引述加州公共官員證實，在2024年11月至2025年6月期間，加州有6名嬰兒因飲用ByHeart配方奶粉後，感染肉毒桿菌而須接受治療。這說明早在今波中毒事件前9個月，ByHear 的配方奶粉已受污染。

不過加州公共衛生部表示，目前沒有足夠的證據證實，當時的奶粉與今次事件的奶粉存在同一感染源，「我們無法將8月1日之前的任何病例，與今次病例聯繫起來」。

西雅圖食品安全律師馬勒(Bill Marler)向美聯社說，最少有5 名嬰兒的父母表示，他們的嬰兒在2024年底至2025年初，飲用ByHeart配方奶粉後出現中毒病癥。

據家長們透露，最少還有3例嬰兒飲用過ByHeart配方奶粉後，因為中毒而須接受了治療。據悉，其中 1 人是2024年12月病發，另外2 人兒則今年初發病。

幾個月來，家長們都不知道感染源頭在哪裡，當一名家長一聽到 ByHeart 的名字後，即時認為絕不是巧合‧

聯邦疾病防治中心(CDC)負責調查今次事件的專家科普醫生(Dr. Jennifer Cope)說，調查人員早已注意到先前一些病例報告，但目前的工作重點則是了解，為何自8月1日以來病例突然異常激增。

她又說，這並不是說之前的病例與今次事件無關，而是目前的工作重點是應對這波大規模中毒。

美國每年都有報嬰兒肉毒桿菌中毒病例，但不足200例，由於致病菌廣泛存在於土壤、水等環境中，因此其來源往往難以確定。

加州衛生官員指出，在今次事件爆發前，美國沒有任何嬰兒配方奶粉檢測出含有肉毒桿菌細菌。

而ByHeart公司日前證實，公司實驗室在檢測尚未開封的配方奶粉樣本後，發現部分樣本遭一種會導致嬰兒肉毒桿菌中毒的細菌污染。

加州 聯邦疾病防治中心 西雅圖

