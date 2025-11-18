槍殺走錯地址清潔工 印州屋主被控過失殺人

走錯地址遭槍殺的女性清潔工里奧斯的丈夫維拉斯克斯說，事發當下他和妻子一起站在門前，直到妻子倒在他懷中，鮮血直流，他才意識到她中槍了。(美聯社)

一名印地安納州屋主日前誤殺了一名走錯地址的女性清潔工，17日被檢方以過失殺人罪起訴；這起案件將考驗所謂「堅守陣地法律」(stand-your-ground laws)的界線。

如果罪名成立，現年62歲的屋主安德森(Curt Andersen)將可能面臨10年至30年的有期徒刑以及1萬元的罰款；他目前被關押在布恩郡(Boone County)監獄，等待首次出庭就審。

11月5日，警方獲報前往後，發現32歲的瓜地馬拉移民 瑪麗亞‧弗洛琳達‧里奧斯‧佩雷斯(Maria Florinda Rios Perez)陳屍在印地安納波里斯(Indianapolis)郊區惠特斯敦(Whitestown)一戶人家的門廊前；當局指出，她是一個清潔團隊的成員，當天早上不幸走錯地址；根據一份「相當理由陳述」(probable cause statement)，屋主安德森在聽到有人試圖打開大門約一分鐘後，無預警的隔著大門朝她開槍。

里奧斯的丈夫摩里西奧·維拉斯克斯(Mauricio Velazquez)告訴媒體，事發當下他和妻子一起站在門前，直到妻子倒在他懷中，鮮血直流，他才意識到她中槍了；根據里奧斯的哥哥在事後發起的募款頁面，里奧斯育有四名子女。

印第安納州 是31個執行「堅守陣地法律」的其中一州；該法允許屋主用致命武力阻止他們認為試圖非法闖入其住宅的人；但警方表示，沒有證據顯示里奧斯在被槍殺前，試圖進入房屋。

屋主安德森的律師雷福德(Guy Relford)在社群媒體 X上發表聲明，表示他對檢方起訴他當事人感到失望；他說，安德森完全有理由相信自己的行為是正當的，「堅守陣地法律」也明確的保護他。

布恩郡檢察官伊斯威特(Kent Eastwood)在記者會上指出，起訴安德森的決定，不是個很難的決定；伊斯威特表示，安德森並沒有足夠的資訊來判斷自己的行為是否合理，因此「堅守陣地法律」的保護在此並不適用。