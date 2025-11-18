我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

槍殺走錯地址清潔工 印州屋主被控過失殺人

編譯尤寶琪／綜合報導
走錯地址遭槍殺的女性清潔工里奧斯的丈夫維拉斯克斯說，事發當下他和妻子一起站在門前，直到妻子倒在他懷中，鮮血直流，他才意識到她中槍了。(美聯社)
走錯地址遭槍殺的女性清潔工里奧斯的丈夫維拉斯克斯說，事發當下他和妻子一起站在門前，直到妻子倒在他懷中，鮮血直流，他才意識到她中槍了。(美聯社)

一名印地安納州屋主日前誤殺了一名走錯地址的女性清潔工，17日被檢方以過失殺人罪起訴；這起案件將考驗所謂「堅守陣地法律」(stand-your-ground laws)的界線。

如果罪名成立，現年62歲的屋主安德森(Curt Andersen)將可能面臨10年至30年的有期徒刑以及1萬元的罰款；他目前被關押在布恩郡(Boone County)監獄，等待首次出庭就審。

11月5日，警方獲報前往後，發現32歲的瓜地馬拉移民瑪麗亞‧弗洛琳達‧里奧斯‧佩雷斯(Maria Florinda Rios Perez)陳屍在印地安納波里斯(Indianapolis)郊區惠特斯敦(Whitestown)一戶人家的門廊前；當局指出，她是一個清潔團隊的成員，當天早上不幸走錯地址；根據一份「相當理由陳述」(probable cause statement)，屋主安德森在聽到有人試圖打開大門約一分鐘後，無預警的隔著大門朝她開槍。

里奧斯的丈夫摩里西奧·維拉斯克斯(Mauricio Velazquez)告訴媒體，事發當下他和妻子一起站在門前，直到妻子倒在他懷中，鮮血直流，他才意識到她中槍了；根據里奧斯的哥哥在事後發起的募款頁面，里奧斯育有四名子女。

印第安納州是31個執行「堅守陣地法律」的其中一州；該法允許屋主用致命武力阻止他們認為試圖非法闖入其住宅的人；但警方表示，沒有證據顯示里奧斯在被槍殺前，試圖進入房屋。

屋主安德森的律師雷福德(Guy Relford)在社群媒體X上發表聲明，表示他對檢方起訴他當事人感到失望；他說，安德森完全有理由相信自己的行為是正當的，「堅守陣地法律」也明確的保護他。

布恩郡檢察官伊斯威特(Kent Eastwood)在記者會上指出，起訴安德森的決定，不是個很難的決定；伊斯威特表示，安德森並沒有足夠的資訊來判斷自己的行為是否合理，因此「堅守陣地法律」的保護在此並不適用。

社群媒體 印第安納州 移民

上一則

聯邦航空管理局解除緊急措施 航班削減10天後 即起恢復正常

下一則

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

延伸閱讀

43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊

43年來作育英才無數…美足傳奇教練之死 屋崙沉重打擊
娛樂／「一戰再戰」口碑創高 劍指奧斯卡

娛樂／「一戰再戰」口碑創高 劍指奧斯卡
電影世界／一戰再戰 看似虛構卻真實

電影世界／一戰再戰 看似虛構卻真實
MLB／A-Rod痛批洋基高層打造陣容太差 輸球責任不在布恩身上

MLB／A-Rod痛批洋基高層打造陣容太差 輸球責任不在布恩身上

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費