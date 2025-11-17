我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

堪州四警處理家暴案遇襲 嫌犯被擊斃

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
堪薩斯州小鎮卡本代爾15日發生槍擊案，四名警員與嫌犯爆發槍戰中彈受傷，22歲的嫌犯當場被擊斃。圖為爆發槍案的房屋被隔離起來。(美聯社)
堪薩斯州小鎮卡本代爾15日發生槍擊案，四名警員與嫌犯爆發槍戰中彈受傷，22歲的嫌犯當場被擊斃。圖為爆發槍案的房屋被隔離起來。(美聯社)

堪薩斯州15日發生槍擊案，四名警員當天上午在歐塞奇郡(Osage County)小鎮卡本代爾(Carbondale)處理一件家暴案時，與嫌犯爆發槍戰中彈受傷，22歲的嫌犯則當場被擊斃。

堪薩斯州調查局(KBI)指出，這樁槍擊案發生在15日上午10時30分左右。當時有四名歐塞奇郡警察與一名堪薩斯州公路巡警接獲一名女子報案，前往卡本代爾的一座農舍處理家暴案，他們抵達後發現嫌犯麥克米倫(Stephen M. McMillan)持槍站在門口，不到10分鐘後就爆發槍戰。嫌犯開槍動機不明，在調查中。　

KBI指出，四名受傷警員中有兩人送到托皮卡的史托蒙特-韋爾健康中心(Stormont Vail Regional Health Center)急救，術後狀況良好。另一名警員則接受治療後自行出院。堪薩斯州公路巡警先是在史托蒙特-韋爾健康中心接受治療，稍後轉院到堪薩斯市的堪薩斯大學醫療中心。

嫌犯麥克米倫77歲的祖父在這場槍戰中也受到槍傷，15日晚間仍在醫院治療，傷勢穩定，無生命危險。

卡本代爾是一座位於堪薩斯州首府托皮卡(Topeka)以南16英里的小鎮，人口1300人。這場槍戰嚇壞麥克米倫的鄰居羅伯斯夫婦(John and Heather Roberts)。他們住在農舍北邊1英里之處，平日不覺得住在農舍的一家人有吸毒、酗酒，或是暴力的異常行為。他們也表示，麥克米倫的祖母平日還會贈書給鄰居小孩。

羅伯斯夫婦表示，當天上午他們看到兩輛警車自他們農莊前飛馳而過，時速超過100英里，接著警員出現，他們警覺可能出事了。

羅伯斯夫婦說，嫌犯平日會到他們所經營的商店歸還工具，是一個「好孩子」。此外，當地許多家庭都擁有槍械，因為打獵是當地居民一項普遍的嗜好。

羅伯斯太太表示，嫌犯一家都是是好人，嫌犯每次來拜訪他們，都會給她一個大大的擁抱，而且非常有禮貌。她說：「我不知道這孩子今天是怎麼回事，不過他的祖父母都很愛他。」　

堪薩斯州 家暴 槍擊

上一則

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

下一則

羅德獎學金公布32人名單 至少2亞裔 康州Wang、南加州Tran

延伸閱讀

家暴報案引爆槍戰 堪州4警遭槍擊 22歲嫌被擊斃

家暴報案引爆槍戰 堪州4警遭槍擊 22歲嫌被擊斃
才遇襲被捕取消巡演…59歲歌手陶德史奈德 肺炎惡化驟逝

才遇襲被捕取消巡演…59歲歌手陶德史奈德 肺炎惡化驟逝
民調：僅29%美國人支持軍事行動擊斃可疑毒販

民調：僅29%美國人支持軍事行動擊斃可疑毒販
美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命