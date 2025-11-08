我的頻道

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

編譯廖振堯／即時報導
優比速(UPS)旗下MD-11型貨機。優比速及聯邦快遞(FedEx)在7日分別宣布停飛MD-11機隊。(取自UPS官網)

優比速(UPS)旗下一架MD-11型貨機4日於肯塔基州墜毀爆炸，罹難人數目前增至14人，聯邦航空管理局(FAA)8日發布命令，要求該型貨機停飛；優比速及聯邦快遞(FedEx)已在7日宣布停飛MD-11機隊，波音(Boeing)隨後亦建議其他客戶停飛。

美聯社及華爾街日報報導，這架原定飛往檀香山的失事貨機4日下午即將起飛時，駕駛艙內突然響起警報，持續25秒，飛行員試圖控制飛機，飛機勉強離開跑道，左翼卻燃起熊熊大火，隨後墜毀在地面上，造成14人死亡，包括機上三名飛行員。

國家運輸安全委員會(NTSB)委員英曼(Todd Inman)表示警報有多種類型，含義各不相同，調查人員尚未確定警鈴響起的原因，但他們知道左翼燒了起來且該側的引擎脫落。FAA表示該問題很可能存在或發展到其他同款機型中，波音則在聲明中稱出於慎重考慮，在內部安全審查後建議停飛並進行額外的工程分析，並將繼續與FAA協調。

優比速及聯邦快遞7日亦宣布已停飛旗下所有MD-11貨機。優比速聲明表示：「我們根據飛機製造商的建議主動做出此決定，最重要的是員工和社區安全。」聯邦快遞在一封電郵中表示停飛MD-11外也依波音建議進行徹底的安全檢查。MD-11佔約9%優比速機隊、約4%的聯邦快遞機隊。除了這兩家公司，全美只有Western Global Airlines也飛MD-11貨機，不過16架中已有12架未在飛行。

MD-11原本是由麥克唐納‧道格拉斯(McDonnell Douglas)開發製造，於1991年開始服役。波音公司1997年收購麥道，1998年宣布將逐步停止生產MD-11客機，最後一批飛機則於2000年交機。這架失事飛機於1991年出廠，2000年代由客機改裝為貨機。其他MD-11也已停止載客，最後一班商業客運航班由荷蘭皇家航空(KLM)於2014年10月26日執飛。

飛行紀錄顯示，失事飛機在聖安東尼奧機場停留超過一個月，維護到10月中旬才返回肯州基地；華爾街日報此前指出該機油箱出現裂縫，9月維修了6周，維修團隊隨後在機身的兩根結構樑上發現了腐蝕。

