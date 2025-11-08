印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)
印地安納州一名育有四個子女的女性清潔工，上門提供家事清潔時，因為走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；印州當局目前正在考慮是否要起訴這位屋主。被害女子的丈夫在孩子的陪同下，痛聲要求開槍者接受法律制裁，提出訴訟。

本案發生在印地安納波里斯西北方約20哩、人口只有1萬的郊區小鎮惠特斯敦(Whitestown)。根據警方新聞稿，5日早上7時前，員警獲報前往一戶住家，在門廊前發現32歲的瓜地馬拉移民瑪麗亞·弗洛琳達·里奧斯·佩雷斯(Maria Florinda Rios Perez)的遺體；她是一名家事清潔工人，但那天早上卻不幸地走錯了地址。

里奧斯·佩雷斯的丈夫摩里西奧·維拉斯克斯(Mauricio Velazquez)告訴當地電視台WRTV，他和妻子從事到府清潔服務已經7個月了，當天一早他和妻子走到一戶住家門口，準備開始打掃。突然她倒在他懷裡，看到妻子鮮血直流，他才意識到她中槍了。

「看到我的妻子躺在我懷裡，毫無生命跡象，渾身是血，我覺得他們把我的一切都奪走了，」維拉斯克斯在喪禮上告訴西班牙語電視媒體Telemundo，「這太痛苦、太不幸了；他們不應該用那種方式奪走她的生命。」

根據警方報告，里奧斯·佩雷斯與丈夫維拉斯克斯來自瓜地馬拉，住在印地安納波里斯。親友為她發起網路募款，計畫要將她送回家鄉安葬。

當局目前尚未公開槍手的身分；警方於7日將調查結果移交給布恩郡(Boone County)檢察官伊斯威特(Kent Eastwood)，但檢察官表示，是否提起訴訟，不是件容易的決定。因為本案涉及印州法律的「城堡法則」(Castle Doctrine)，允許個人在必要時，使用包括致命武器在內的合理武力來保衛家園。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，全美目前有31個州通過類似立法。

