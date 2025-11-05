肯塔基州UPS貨機墜毀至少9死 火光衝天目擊者以為世界末日

我的頻道

中央社／肯塔基州路易維爾4日綜合外電報導
一架優比速公司廣體貨機4日從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，現場升起滾滾濃煙。（美聯社）
9:41AM 更新

一架優比速公司（UPS）貨機4日從肯塔基州路易維爾國際機場起飛後墜毀，目前已造成9死11傷，至少16人仍下落不明。路易維爾大學附屬醫院收治的傷患中，2人情況危急，8人傷勢無生命危險。

2:44AM

美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機4日從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，造成7死11傷。居民看見難以置信的場景，以為是世界末日來臨。

綜合法新社與路透報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架飛往夏威夷的麥道公司（McDonnell Douglas）MD-11飛機於當地時間下午5時15分墜毀。

機場警方發言人貝文（Jonathan Bevin）指出，這架飛機從17R跑道起飛後，「在機場以南約3英里（4.8公里）處墜毀」。

官員表示，這起墜機事件發生在日落不久前，現場火勢引燃機場旁一處工業區多處火警，迫使有關當局徹夜關閉機場運作。

「今日美國報」（USA Today）報導，21歲的路易維爾大學（University of Louisville）護理系學生馬修斯（SJ Matthews）當時正在附近餐廳買晚餐，他帶著食物走出餐廳時，「看到一大團塵土」。

他說：「你會以為世界末日來了。我整個人都嚇傻了，後來才發現是一架飛機墜毀並爆炸，我為機上所有人感到心痛。」

● 殘骸四散各處 官員籲居民勿撿拾

路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）是UPS全球空運樞紐世界港（Worldport）所在地，是全球最大的包裹處理設施。機場預計將於明天早上重新開放，但殘骸仍散落在兩條跑道各處。

有線電視新聞網（CNN）報導，這架UPS貨機在路易維爾機場附近墜毀後，鄧恩（Justin Dunn）與他的兒子看到殘骸從空中掉落，並撿起一張落在殘骸中的紙片。

鄧恩說：「我的兒子跟我說，『嘿，快看天空』，這張紙從空中飄落，然後他撿了起來。」

他還說，也有其他白色碎片從空中掉落，他推測那是飛機的一部分。鄧恩說：「這一帶肯定到處都是殘骸，可能方圓10英里內都有。」

機場發言人貝文4日在記者會上說，官員要求當地居民不要觸碰墜機事故後遺留現場的任何殘骸，並要求居民向市政府通報。

UPS發布服務警示表示，由於這起事故造成的干擾，航空與國際包裹的預定配送時間「可能受到影響」。UPS指出：「緊急應變計畫已啟動，將協助確保貨物在條件允許下盡快運抵最終目的地。」

● 至少7死11傷 機上3人全罹難

這架配置有3具發動機的飛機已加滿燃油，預計飛行8個半小時前往檀香山市（Honolulu）。根據UPS，機上共有3名機組人員。官員隨後證實機上無人生還。

路易維爾市長葛林柏格（Craig Greenberg）在晚間記者會向媒體表示，地面上確認有4人死亡，另有11人受傷送醫。

另外，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）指出，罹難人數至少已有7人，死亡人數預計還會攀升。他稍早表示，部分生還者傷勢「非常嚴重」。

● 發動機疑與機體分離 波音將提供支援助調查

哥倫比亞廣播公司（CBS）當地附屬電視台WLKY稍早播出墜機發生時的影像。這架飛機起飛時一側機翼冒出火光，並在墜地時爆出巨大火球。墜機後，跑道外一處工業區有數棟建築起火，濃濃黑煙直衝夜空。

貝希爾說，這架飛機「幾乎是直接」撞上一處石油回收設施。

知情人士指出，調查人員將關注為什麼其中一具發動機在墜機前似乎與機體分離，並提到現場有碎片的畫面。這架飛機的起火原因仍不清楚。

美國航空安全專家兼飛行員柯克斯（John Cox）表示，調查人員必須釐清為什麼這架有3具發動機的飛機，在第一具發動機起火後不能繼續飛行。

柯克斯說：「這不是一般、典型的發動機火災，火勢太大了。」他補充：「這架飛機應能以另兩具發動機繼續飛行。所以，我們現在必須釐清為何未能繼續飛行。」

美國聯邦航空總署紀錄顯示，失事貨機機型為MD-11，機齡已有34年。波音公司（Boeing Co.）在併購麥道公司後已停產MD-11，並表示對所有受影響者的安全與福祉深感關切，將為這些調查提供技術支援。

