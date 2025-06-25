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谷歌工程師殺妻案 持電鋸畫面曝光 證人另指他與前女友有聯繫

記者何蓓蓓╱聖荷西報導
谷歌前華人工程師陳立人涉嫌殺死太太于軒一案，監控畫面顯示他曾手持電鋸及菜刀，疑有自殘行為。圖為2024年2月9日，陳立人首次出庭時時，頭戴「人道約束軟殼防護頭盔」。(本報檔案照)
谷歌前華人工程師陳立人涉嫌殺死太太于軒一案，監控畫面顯示他曾手持電鋸及菜刀，疑有自殘行為。圖為2024年2月9日，陳立人首次出庭時時，頭戴「人道約束軟殼防護頭盔」。(本報檔案照)

谷歌華人工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌在家殺害妻子于軒一(Xuanyi Yu)案件23日於北加聖塔克拉拉郡高等法院展開預審聽證。檢方首日傳召三名證人，並播放多段案發前後的監控畫面，顯示陳立人全身染血，曾手持電鋸及菜刀，疑似有自殘行為。

此案發生於2024年1月，因陳、于兩人均畢業於名校清華大學和聖地牙哥加大，且都在谷歌工作，在華人社區引起廣泛關注。

23日預審聽證，有先前未曝光的現場細節與監控影片佐證。

首名出庭證人為聖塔克拉拉市警員米茨 (Jessica Mitz)。她證實於2024年1月16日上午11時許接獲報案，報案人為陳立人與死者的共同友人王子璇，稱原訂當天陪同陳立人就醫， 但陳未現身，遂前往陳宅查看，發現異狀後報警。警方抵達時曾透過窗戶觀察屋內動靜，發現陳立人站在窗前，衣物上可見紅色斑跡。

米茨表示，警方破門進入，先控制住陳立人，並於樓上一房間發現打開的空行李箱，另在樓下一臥室內發現于軒一屍體，身上有明顯血跡。她並指出，報案人曾提及陳立人與前女友保持聯繫，疑似隱瞞關係。

第二名證人為聖塔克拉拉市警探米蘭達(Ronald Miranda)，他主要是針對警方取得的監控影像作證。他指出，陳宅屋內安裝觸發式監控攝影機，畫面顯示案發前一天(2024年1月15日)下午4時28分，陳與于夫妻兩人在門前發生激烈爭執，女方高聲質問「你為什麼要去」，隨後被陳推入屋內。另據門口的Ring監控顯示，該日下午4時52分陳離家，6時19分返回，6時30分王子璇夫婦出現陳宅前按門鈴。

案發日凌晨4時43分起，陳立人數度出現在監控中。他身穿著染有血跡的衣物，右手明顯腫脹。凌晨5時16分，他手持電動圓鋸，並將鋸子放在自己脖子上。早上8時10分，陳被拍到走進廚房、手持大菜刀指向自己。警方認為，這段影像為案發後重要佐證。

法庭在播放這些監控的影片時，陳立人也直視觀看。

第三名出庭證人為報案人王子璇。她表示，自己與陳夫婦為北京清華大學校友；2018年於北京結識陳立人，2019年於聖地牙哥認識于軒一，兩家四人多年交情，常一起到戶外活動。她指出，1月15日晚間曾與陳立人夫婦共餐，陳立人當晚顯得沉默寡言，曾提到近期壓力大、工作不順，並稱「老闆管太多」。

王子璇亦證實，于軒一的父母因嘗試聯繫陳立人未果，遂通知她代赴陳宅查看。

檢方指出，陳立人案發前疑似因個人情感與職業壓力陷入低潮。

預審聽證兩天，會傳更多證人作證。

聖地牙哥 華人 谷歌

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