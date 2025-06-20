男收Apple簡訊遭詐騙近3萬元 亞裔嫌囂張到直接登門取錢

俄亥俄州67歲男子日前遭歹徒詐騙2萬7千元，詐騙分子甚至直接上門取錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

俄亥俄州 的懷斯（Robert Wise）日前遭詐騙歹徒騙走將近3萬元，他的案件最誇張的是歹徒不是要他轉帳或匯款，而是直接到他家和他面對面拿錢；懷斯近日受訪公開自己的受騙完整過程，希望協助避免更多人被類似手法矇騙。

Moneywise報導，俄亥俄州利金縣（Licking County）67歲的懷斯日前被詐騙損失2萬7千元，他上個月接受電視媒體訪問，公開自己被騙的經過並譴責不法之徒，他稱呼歹徒是「黑心的敗類」。

懷斯接受訪問時在鏡頭前說，這是違法的、詐騙的行為，他呼籲大家不要隨便回覆不認識的號碼發來的訊息或來電。

懷斯公開他的受騙過程，他說他在5月9日收到一封看起來像是蘋果公司（Apple ）發的詐騙警示，寫道「Apple Pay警示，您的Apple ID近期在Apple Store以Apple Pay消費213.33元，若您沒有這筆消費，請撥打1 805 236 9601取消交易」。

懷斯撥打了簡訊中的號碼，一名自稱庫柏（John Cooper）的男子說懷斯的Apple ID消費總金額為2萬7千元，並指示懷斯趕快從銀行戶頭提領2萬7千元，否則就會被扣款，但懷斯無法將錢存入比特幣機器，庫柏說將有人直接到懷斯家取這筆錢。

懷斯交付那筆錢後打電話到警長辦公室，警方要他和庫柏保持聯繫，以便設下誘捕圈套。警方最終抓獲再度到懷斯家準備取款的42歲張立偉（Liwei Zhang，音譯），他被以竊盜、身分詐欺、電信詐騙等罪名起訴。

警方表示，這是今年第二起歹徒直接現身取款的案件；總警督巴布托（Chris Barbuto）說，情勢變得更加危險，詐騙不只在網路進行，變成面對面了。

報導指出，張立偉向警方供稱他是以商務簽證停留美國，他只是中間人且有參與其他詐騙案件；警方說他們根據張立偉遭凍結的銀行帳戶，發現疑似有其他受害者，但他們還沒確認身分。

報導也教民眾如何避免成為此類案件的受害者。這類詐騙通常始於一則看似來自收到的人熟悉的單位發的簡訊，例如蘋果、亞馬遜、持有戶頭的銀行，甚至是國稅局，訊息內容通常是警示帳戶有可疑活動或有緊急支出，要人撥打一組電話號碼或點擊連結來解決問題，接著就會有歹徒要求你用警方無法追查的方式例如比特幣、禮物卡等方法付款，而面交變得越來越頻繁。

警方也分享判別收到簡訊可能是詐騙的警訊：

1. 急迫的文字或要脅，例如「盡快行動否則帳戶將被凍結」 2. 要求用無法追蹤的方式付款，例如現金、加密貨幣或禮物卡 3. 不認識的來電或簡訊號碼 4. 訊息內容文法有誤或格式詭異

若收到可疑訊息，可以這麼做：