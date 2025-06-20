我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛7青少年群毆華裔少女 被控謀殺未遂等重罪

計畫與哈佛大學和解？川普預告：可能下周達協議

男收Apple簡訊遭詐騙近3萬元 亞裔嫌囂張到直接登門取錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄亥俄州67歲男子日前遭歹徒詐騙2萬7千元，詐騙分子甚至直接上門取錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
俄亥俄州67歲男子日前遭歹徒詐騙2萬7千元，詐騙分子甚至直接上門取錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

俄亥俄州的懷斯（Robert Wise）日前遭詐騙歹徒騙走將近3萬元，他的案件最誇張的是歹徒不是要他轉帳或匯款，而是直接到他家和他面對面拿錢；懷斯近日受訪公開自己的受騙完整過程，希望協助避免更多人被類似手法矇騙。

Moneywise報導，俄亥俄州利金縣（Licking County）67歲的懷斯日前被詐騙損失2萬7千元，他上個月接受電視媒體訪問，公開自己被騙的經過並譴責不法之徒，他稱呼歹徒是「黑心的敗類」。

懷斯接受訪問時在鏡頭前說，這是違法的、詐騙的行為，他呼籲大家不要隨便回覆不認識的號碼發來的訊息或來電。

懷斯公開他的受騙過程，他說他在5月9日收到一封看起來像是蘋果公司（Apple）發的詐騙警示，寫道「Apple Pay警示，您的Apple ID近期在Apple Store以Apple Pay消費213.33元，若您沒有這筆消費，請撥打1 805 236 9601取消交易」。

懷斯撥打了簡訊中的號碼，一名自稱庫柏（John Cooper）的男子說懷斯的Apple ID消費總金額為2萬7千元，並指示懷斯趕快從銀行戶頭提領2萬7千元，否則就會被扣款，但懷斯無法將錢存入比特幣機器，庫柏說將有人直接到懷斯家取這筆錢。

懷斯交付那筆錢後打電話到警長辦公室，警方要他和庫柏保持聯繫，以便設下誘捕圈套。警方最終抓獲再度到懷斯家準備取款的42歲張立偉（Liwei Zhang，音譯），他被以竊盜、身分詐欺、電信詐騙等罪名起訴。

警方表示，這是今年第二起歹徒直接現身取款的案件；總警督巴布托（Chris Barbuto）說，情勢變得更加危險，詐騙不只在網路進行，變成面對面了。

報導指出，張立偉向警方供稱他是以商務簽證停留美國，他只是中間人且有參與其他詐騙案件；警方說他們根據張立偉遭凍結的銀行帳戶，發現疑似有其他受害者，但他們還沒確認身分。

報導也教民眾如何避免成為此類案件的受害者。這類詐騙通常始於一則看似來自收到的人熟悉的單位發的簡訊，例如蘋果、亞馬遜、持有戶頭的銀行，甚至是國稅局，訊息內容通常是警示帳戶有可疑活動或有緊急支出，要人撥打一組電話號碼或點擊連結來解決問題，接著就會有歹徒要求你用警方無法追查的方式例如比特幣、禮物卡等方法付款，而面交變得越來越頻繁。

警方也分享判別收到簡訊可能是詐騙的警訊：

1. 急迫的文字或要脅，例如「盡快行動否則帳戶將被凍結」

2. 要求用無法追蹤的方式付款，例如現金、加密貨幣或禮物卡

3. 不認識的來電或簡訊號碼

4. 訊息內容文法有誤或格式詭異

若收到可疑訊息，可以這麼做：

1. 不要回覆：不要回撥電話或點擊任何連結

2. 另外查證：若訊息自稱是你的銀行、蘋果或其他公司，上官網或打官方電話求證，不要向訊息裡提供的聯絡方式求證

3. 絕不允許遠端存取：沒有任何合法的公司會要求控制你的裝置或索取登入憑證

4. 不付款給陌生人：真正的公司或政府單位絕不會要人以比特幣付款或上門取現金

5. 回報可疑訊息：將訊息轉發至7726，或在訊息應用程式上通報，也可以將訊息通報警方或聯邦貿易委員會。

Apple 俄亥俄州

上一則

新州法官令國安部立即釋放哥大反戰示威學生哈利勒

延伸閱讀

Apple Wallet將新增數位護照 可登機但不適用一狀況

Apple Wallet將新增數位護照 可登機但不適用一狀況
紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置
路州男家中飛滿上萬隻白蟻 處理數月全是死屍快崩潰

路州男家中飛滿上萬隻白蟻 處理數月全是死屍快崩潰
在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？