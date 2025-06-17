明州議員命案／從打工少女當到議會領袖 霍爾曼熱心正直

明尼蘇達州眾議員梅麗莎．霍爾曼步入政壇後，成為明州政壇重量級人物，卻遭槍殺身亡。(美聯社)

明尼蘇達州眾議員梅麗莎．霍爾曼(Melissa Hortman)自少女時代開始在餐廳打工並憑藉自身努力，取得碩士與法學學位，步入政壇後，更成為明州 政界重量級人物，卻不幸在日前遭到射殺身亡。

美聯社報導，霍爾曼與其夫馬克(Mark)雙雙遭到槍殺身亡，位於聖保羅(St. Paul)州議會大廈外，民眾聚集並以鮮花、蠟燭、星條旗向這對夫婦表達哀悼，有支持者在便條紙上感謝霍爾曼在州議會多年的貢獻：「你改變了無數人的生活」。

明州眾議員霍爾曼遭槍殺身亡，聖保羅州議會大廈外，民眾送上鮮花、蠟燭表達哀悼。(路透)

霍爾曼生前政治盟友、明州民主黨 籍聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)也直言：「我希望全國每一個人都認識霍爾曼，她是一位真正的領導者、熱愛工作，自始自終腳踏實地、為人正直，我想這就是對她的最佳評語。」

霍爾曼16歲起就在餐廳打工，烹調玉米餅、辣椒捲餅並身兼收銀員，開始自力更生。

在明尼亞波利斯(Minneapolis)出生長大的霍爾曼高中畢業後，前往波士頓大學就讀，取得哲學與政治雙學位後回到家鄉，在明尼蘇達大學攻讀法學院，還取得哈佛大學公共管理碩士學位。

熱心公共事務的霍爾曼曾在非營利組織董事會任職十年，為經濟弱勢族群提供交通與汽車維修服務，直到2004年轉換跑道當選州眾議員。

霍爾曼以幽默風趣且精明睿智的作風，全力推動自由主義政策並在議長任內通過多項民生法案，包括2023年為公立學校學生提供免費午餐。

今年元月，因民主黨席位減少，共和黨 暫居領先，霍爾曼帶頭抵制州議會，直到共和黨人退讓願意共享立法權。

不過共和黨人計畫撤銷非法成年移民投保健保，遭到民主黨人強烈反對，造成2026-27財年預算難產。

霍爾曼經過考量後，投下該法案所需第68張關鍵同意票，讓法案順利過關，對於導致部分民眾喪失健保保障，讓她一度激動哽咽表示：「我知道這次投票會傷害到民眾，但我們非常努力要達成不包含該條款的預算協議。」

霍爾曼婚後與丈夫馬克積極投入動物輔助治療組織「可靠四爪」(Helping Paws)活動，該組織得知這對夫婦命喪槍下後，透過臉書(Facebook)悼念：「我們緬懷霍爾曼的善良、同理心以及她致力讓世界更加美好的堅定承諾。」