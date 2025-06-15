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明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

政治謀殺 明州2參眾議員夫婦遭槍擊2死2傷 暗殺名單含州長、議員

編譯俞仲慈／綜合報導
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14日被槍擊的明州眾議會民主黨領袖霍爾曼(右)與參議員霍夫曼(左)。(美聯社)
14日被槍擊的明州眾議會民主黨領袖霍爾曼(右)與參議員霍夫曼(左)。(美聯社)

明尼蘇達州14日驚傳兩起政治暗殺事件，兩名參、眾議員分別在家中遭到槍殺，造成兩死、兩傷的不幸；川普總統矢言要嚴懲兇手，警方已經鎖定57歲槍手冒充警察犯案，還查獲一份多達70人的暗殺目標名單，正全力展開緝捕行動。

根據美聯社報導，明尼蘇達州眾議員霍爾曼(Melissa Hortman)和丈夫馬克．霍爾曼(Mark Hortman)14日晨在住家遭到暗殺身亡；而且禍不單行，身為該州參議員的霍夫曼(John Hoffman)與妻子也雙雙遭到同一名槍手槍殺，所幸經過手術搶救，兩人暫時脫離危險。

明尼蘇達州警方14日調查後，鎖定57歲男子博爾特涉嫌重大，並公布他頭戴棕褐色牛仔...
明尼蘇達州警方14日調查後，鎖定57歲男子博爾特涉嫌重大，並公布他頭戴棕褐色牛仔帽照片，聯邦調查局(FBI)提供最高5萬元懸賞金捉拿。(歐新社)
明州警方14日凌晨2時後接獲州參議員霍夫曼夫婦住家發生槍擊案的報案。圖為霍夫曼住...
明州警方14日凌晨2時後接獲州參議員霍夫曼夫婦住家發生槍擊案的報案。圖為霍夫曼住家前門彈痕累累。(美聯社)
涉及明尼蘇達州14日兩起政治暗殺事件的57歲兇嫌仍在逃，川普總統矢言嚴懲兇手。圖...
涉及明尼蘇達州14日兩起政治暗殺事件的57歲兇嫌仍在逃，川普總統矢言嚴懲兇手。圖為當地執法人員展開大規模搜捕。(美聯社)

明州州長稱兇手出於政治動機謀殺

兩起凶殺案發生後，明州州長華茲(Tim Walz)召開記者會，稱這是出於政治動機的暗殺行動，並重申反對暴力的決心：「無論在明州或全國各地，我們所有人都堅決反對一切形式的政治暴力。」並強調：「我們絕對會追究兇手責任。」

明尼蘇達州14日發生參、眾議員分別在家中遭槍擊，致兩死兩傷的案件，兇嫌在逃。州長...
明尼蘇達州14日發生參、眾議員分別在家中遭槍擊，致兩死兩傷的案件，兇嫌在逃。州長華茲(中)指該案為帶政治動機的謀殺。(美聯社)

川普矢言追兇 指示司法部、FBI調查

川普總統得知消息後在第一時間透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文說，已經聽取案件相關簡報，質疑是針對明州州議員的「蓄意攻擊」。

川普除了指示司法部長邦迪(Pam Bondi)與聯邦調查局(FBI)介入調查，並強調徹查到底的決心：「我們會依法針對任何涉案嫌疑人進行最嚴厲指控，美國絕對無法容忍這種令人震驚的暴力行為。」

警方初步調查後，鎖定57歲男子博爾特(Vance Boelter)涉嫌重大並公布槍手頭戴棕褐色牛仔帽的照片，同時FBI提出5萬元懸賞金呼籲民眾檢舉協助緝捕兇嫌。

槍手假冒警察 與警交火後攜槍逃逸

警方透露，14日凌晨2時後接獲霍夫曼夫婦住家發生槍擊案，發現被害人身受多處槍傷並派員前往霍爾曼住所檢查，發現一輛可疑車輛，門口站著一名喬裝成警察的男子正打算離開。

布魯克林公園市(Brooklyn Park)警局局長布魯利(Mark Bruley)表示：「當員警看到男子，該男子向警察開槍，雙方交火後，嫌犯又撤回屋內逃逸。」警方從兇嫌座車搜出數把AK式槍枝，據信手上仍持有一把手槍。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，博爾特在安全與軍事訓練領域經驗豐富，曾負責指導私人保全公司Praetorian Guard Security Services，甚至外派至中東和非洲服務。

兇手暗殺名單包括數十位政界人士

知情人士還透露，警方在博爾特座車查獲一份暗殺名單，名單上除了霍爾曼和霍夫曼，還包括明州州長華茲、聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、聯邦參議員史密斯(Tina Smith)和州檢察長艾里森(Keith Ellison)等數十位政界人士。

另外有鑑於博爾特座車內發現「不要國王」傳單，明州警方出於安全考量，呼籲民眾不要參加當天的抗議活動。

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