芝大學者看明州槍案 批川普煽動民粹暴力「美國像火藥桶」

圖為明州執法人員14日在身受重傷的州參議員霍夫曼位於明尼阿波利斯北郊錢普林的住處調查。 (美聯社)

14日刺殺明尼蘇達州民主黨 籍州眾議員霍爾曼(Melissa Hortman)夫婦的嫌犯，留下了一份列有近70位在全國各地支持墮胎權的政治人物名單，凸顯美國正進入危險的政治暴力階段。芝加哥大學政治學教授、政治暴力議題專家佩普(Robert A. Pape)表示，「這是個暴力民粹主義的時代，川普 總統和其他政客的行為，則讓這一趨勢雪上加霜」。

佩普向明尼蘇達郵報(MinnPost)表示，發生在明尼蘇達州的槍擊 事件，其實是範圍更大的全國性趨勢的一部分。

佩普說：「美國過去的政治暴力風險一直很低，但在過去五年裡，政治暴力處在一個歷史性時刻，我們國家就像一個火藥桶。」

佩普指出，美國政治暴力升級曾在1920年代和1960年代發生過類似狀況，當時的社會發生快速變革，還有經濟不平等加劇等其他因素。

時至今日，佩普表示，煽動國家分裂之火的川普「既是政治暴力加劇的症狀，也是原因」；「這是個暴力民粹主義的時代，川普和其他政客的行為，讓情況雪上加霜」。

佩普還提到，民主黨和共和黨官員都沒有充分譴責其選民的暴力行為；民主黨也應該譴責在針對移民海關執法局(ICE)的和平抗議活動中發生的暴力行為。他說：「兩黨都需要譴責各自的選民。」

面對政治暴力威脅不斷升級，明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)表示，槍擊事件是「有針對性的政治暴力行為」，明州公共安全廳基於高度謹慎，建議民眾在槍手被捕之前，不要參加任何政治集會，其中包括「不要國王」示威抗議活動在內。警方表示，他們在嫌疑人的車上發現了明州相關集會活動的宣傳單。

川普譴責了該槍擊事件，但並未表示槍擊事件出於政治動機。川普聲明表示：「司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局正在調查此事，將依法全面起訴所有涉案者。美國絕不被容忍這種可怕的暴力行為。」