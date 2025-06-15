芝大學者看明州槍案 批川普煽動民粹暴力「美國像火藥桶」
14日刺殺明尼蘇達州民主黨籍州眾議員霍爾曼(Melissa Hortman)夫婦的嫌犯，留下了一份列有近70位在全國各地支持墮胎權的政治人物名單，凸顯美國正進入危險的政治暴力階段。芝加哥大學政治學教授、政治暴力議題專家佩普(Robert A. Pape)表示，「這是個暴力民粹主義的時代，川普總統和其他政客的行為，則讓這一趨勢雪上加霜」。
佩普向明尼蘇達郵報(MinnPost)表示，發生在明尼蘇達州的槍擊事件，其實是範圍更大的全國性趨勢的一部分。
佩普說：「美國過去的政治暴力風險一直很低，但在過去五年裡，政治暴力處在一個歷史性時刻，我們國家就像一個火藥桶。」
佩普指出，美國政治暴力升級曾在1920年代和1960年代發生過類似狀況，當時的社會發生快速變革，還有經濟不平等加劇等其他因素。
時至今日，佩普表示，煽動國家分裂之火的川普「既是政治暴力加劇的症狀，也是原因」；「這是個暴力民粹主義的時代，川普和其他政客的行為，讓情況雪上加霜」。
佩普還提到，民主黨和共和黨官員都沒有充分譴責其選民的暴力行為；民主黨也應該譴責在針對移民海關執法局(ICE)的和平抗議活動中發生的暴力行為。他說：「兩黨都需要譴責各自的選民。」
面對政治暴力威脅不斷升級，明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)表示，槍擊事件是「有針對性的政治暴力行為」，明州公共安全廳基於高度謹慎，建議民眾在槍手被捕之前，不要參加任何政治集會，其中包括「不要國王」示威抗議活動在內。警方表示，他們在嫌疑人的車上發現了明州相關集會活動的宣傳單。
川普譴責了該槍擊事件，但並未表示槍擊事件出於政治動機。川普聲明表示：「司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局正在調查此事，將依法全面起訴所有涉案者。美國絕不被容忍這種可怕的暴力行為。」
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