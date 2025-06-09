路州1歲男童誤吞小電池 歷經30次手術逐漸康復

2023年路易斯安納州 一歲多小男童因為誤吞電池，一度性命垂危，父母親原本有意放棄，沒想到小男嬰生命力旺盛，歷經一年半密集治療以及近30次手術後，目前正逐漸康復。

新聞周刊(Newsweek)報導，路州現年32歲的女攝影師凱西·艾倫(Kasey Allen)最近在TikTok 披露小兒子與死神擦肩而過的真實故事，她說：「小兒子差點死於一場離奇意外，事情發生得太快而且太瘋狂。」

艾倫回顧2023年10月13日當天，帶著當時5歲大兒子賽勒(Sailor)、2歲女兒娜維(Nayvie)以及16個月大小兒子阿薩(Asa)開著新買的露營車去度假；她說：「孩子們在玩耍，我則在距離約15呎地方做家事，後來發現地板有支壞掉的遙控器，但當時根本沒在意。」

艾倫繼續說道：「約20、30分鐘後，阿薩出現疲勞、臉紅、煩躁、流口水、咳嗽等症狀，我以為他是玩累了，就讓他躺下來小睡。」

沒想到20分鐘後，阿薩口角流出黑色不明液體，把艾倫嚇壞，急忙致電給護士朋友：「她告訴我，很像是誤食鈕扣電池(button battery)。」於是艾倫趕緊把阿薩送到急診室搶救。

經過X光檢查發現電池就卡在鎖骨之間，但是醫院沒有設備進行手術，於是轉往另一家大型醫院，有兩位醫師企圖取出電池但未成功，直到九小時後，才由第三名醫師取出電池。

不過阿薩情況依然危急，艾倫直言：「我們已經做好最壞打算，萬一他撐不住的話，但我內心卻無法接受他的死亡。」隨後阿薩又轉送另一家醫院治療，艾倫表示：「當時約有20名醫護人員衝過來，我還以為小兒子可能就要走了。」

結果出乎意料的是，阿薩靠著呼吸器撐過六天後病情開始改善，艾倫難掩興奮說道：「他一直在進步，他活下來了。」

阿薩住院三周後回家休養，但至今仍不斷在醫院來回奔波，接受食道擴張手術，以拉伸食道維持正常吞嚥。

佛羅里達州 小兒耳鼻喉科醫師艾倫森(Nicole Aaronson)指出：「紐扣電池卡在食道會產生電流，在患者體內形成氫氧離子並產生強鹼作用，導致組織液化壞死。」

如今阿薩已經完成28次手術以及一次疤痕組織切除手術，逐漸恢復健康，艾倫表示：「我們學到很多、也變得更堅強，成為一個更強大家庭。」並強調：「這是一段充滿痛苦與恐懼的過程，很慶幸我們有堅持下來。」