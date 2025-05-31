指餅乾包裝疑涉抄襲 億滋國際告連鎖超市Aldi並求償
知名品牌Oreos巧克力夾心餅乾的供應商億滋國際(Mondelez International)日前控告連鎖超市奧樂齊(Aldi)，指稱該超市自有品牌餅乾包裝和Oreos、Chips Ahoy、Wheat Thins等零食點心過於相似，有抄襲之嫌。
億滋國際並指控奧樂齊侵犯億滋旗下Nutter Butter和Nilla Wafers餅乾及其Premium餅乾品牌包裝的商標權。
億滋國際總部位於芝加哥，日前在伊利諾州提起聯邦訴訟，稱總部位於德國的奧樂齊超市餅乾包裝可能欺騙和混淆消費者，進而威脅億滋及其旗下品牌，造成不可挽回的損害。億滋除索求金錢賠償，並要求法院下令阻止奧樂齊銷售有抄襲之嫌的商品。
這起訴訟將總部位於伊利諾州的奧樂齊美國分公司列為被告。
億滋國際在訴狀中將兩家公司包裝酷似的多款食品照片一一並列。奧樂齊薄脆麥餅Thin Wheat採用和億滋薄脆麥餅Wheat Thins非常相似的金色包裝盒； 奧樂齊巧克力夾心餅也仿照Oreos採用藍色包裝；奧樂齊的Golden Round餅乾則和億滋的Ritz餅乾同樣採用紅色包裝盒。
奧樂齊源自德國，藉由銷售自有品牌產品維持低價，是全美成長最快的連鎖超市之一，目前在39 州擁有2500多家門市。
奧樂齊因包裝問題挨告已不是第一次。澳洲法院去年裁定奧樂齊侵犯Baby Bellies兒童零食泡芙版權，理由是該超市品牌包裝採用極為相似的卡通貓頭鷹圖案、顏色；在英國，蘋果酒公司 Thatchers也控告過奧樂齊，稱其檸檬蘋果酒包裝設計有抄襲之嫌，英國上訴法院今年稍早裁定奧樂齊敗訴。
億滋國際在訴狀中表示，該公司曾多次針對令人混淆的相似包裝問題與奧樂齊溝通，在那之後，奧樂齊已停產或更改部分商品包裝，但仍繼續銷售其他包裝近似的商品。
奧樂齊30日宣布，現任營運長麥格拉斯(Atty McGrath)將於9月1日出任該公司的美國執行長。
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