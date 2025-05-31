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指餅乾包裝疑涉抄襲 億滋國際告連鎖超市Aldi並求償

編譯周芳苑／綜合報導
食品大廠億滋國際日前控告連鎖超市奧樂齊自有品牌餅乾包裝和旗下知名零食點心過於相似，有抄襲之嫌。圖中上排為億滋旗下產品，下排為奧樂齊自有品牌商品。(美聯社)
食品大廠億滋國際日前控告連鎖超市奧樂齊自有品牌餅乾包裝和旗下知名零食點心過於相似，有抄襲之嫌。圖中上排為億滋旗下產品，下排為奧樂齊自有品牌商品。(美聯社)

知名品牌Oreos巧克力夾心餅乾的供應商億滋國際(Mondelez International)日前控告連鎖超市奧樂齊(Aldi)，指稱該超市自有品牌餅乾包裝和Oreos、Chips Ahoy、Wheat Thins等零食點心過於相似，有抄襲之嫌。

億滋國際並指控奧樂齊侵犯億滋旗下Nutter Butter和Nilla Wafers餅乾及其Premium餅乾品牌包裝的商標權。

億滋國際總部位於芝加哥，日前在伊利諾州提起聯邦訴訟，稱總部位於德國的奧樂齊超市餅乾包裝可能欺騙和混淆消費者，進而威脅億滋及其旗下品牌，造成不可挽回的損害。億滋除索求金錢賠償，並要求法院下令阻止奧樂齊銷售有抄襲之嫌的商品。

這起訴訟將總部位於伊利諾州的奧樂齊美國分公司列為被告。

億滋國際在訴狀中將兩家公司包裝酷似的多款食品照片一一並列。奧樂齊薄脆麥餅Thin Wheat採用和億滋薄脆麥餅Wheat Thins非常相似的金色包裝盒； 奧樂齊巧克力夾心餅也仿照Oreos採用藍色包裝；奧樂齊的Golden Round餅乾則和億滋的Ritz餅乾同樣採用紅色包裝盒。

奧樂齊源自德國，藉由銷售自有品牌產品維持低價，是全美成長最快的連鎖超市之一，目前在39 州擁有2500多家門市。

奧樂齊因包裝問題挨告已不是第一次。澳洲法院去年裁定奧樂齊侵犯Baby Bellies兒童零食泡芙版權，理由是該超市品牌包裝採用極為相似的卡通貓頭鷹圖案、顏色；在英國，蘋果酒公司 Thatchers也控告過奧樂齊，稱其檸檬蘋果酒包裝設計有抄襲之嫌，英國上訴法院今年稍早裁定奧樂齊敗訴。

億滋國際在訴狀中表示，該公司曾多次針對令人混淆的相似包裝問題與奧樂齊溝通，在那之後，奧樂齊已停產或更改部分商品包裝，但仍繼續銷售其他包裝近似的商品。

奧樂齊30日宣布，現任營運長麥格拉斯(Atty McGrath)將於9月1日出任該公司的美國執行長。

德國 伊利諾州 澳洲

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