為逼獲密綁架義商人 紐約加密幣案又1人投案碼 另2名涉案者被捕

涉嫌綁架、折磨一名義大利人，逼他說出加密幣帳戶密碼的第二名加密貨幣投資人杜普雷西，27日向紐約警方投案後被捕。(美聯社)

涉嫌綁架、折磨一名義大利 人，逼他說出加密幣帳戶密碼的第二名加密貨幣 投資人杜普雷西(William Duplessie)，27日向紐約警方投案後被捕。這名義大利受害人23日逃出後，37歲的肯塔基州加密幣投資客沃爾茨 (John Woeltz)和24歲曼哈頓女子福爾奇(Beatrice Folchi)涉案被捕。

沃爾茨、福爾奇和主動投案的32歲杜普雷西都面臨綁架、攻擊、非法囚禁、非法持槍等犯罪指控。

28歲的義大利商人6日被從歐洲騙到蘇荷區豪華公寓後，護照被奪走，接著被囚，期間遭電線捆綁、雙腳被浸入水中電擊、用手槍柄猛打、被迫吸食古柯鹼，嫌犯還威脅用電鋸鋸斷他四肢。他告訴警方，自己一度被從樓梯最高階往下吊住。

被害人遭禁錮虐待兩個多星期後，認定自己將被殺害，於23日奮力一搏，逃出公寓，渾身血漬、累累傷痕跑到馬路上，剛好遇到巡邏員警，立即求救。當時他脖子上還戴著防止他逃跑的蘋果追蹤器(Apple AirTag)，手臂有電鋸切割的傷口，馬上被送到附近表維醫院(Bellevue Hospital)治療。

公寓大樓內不願透露姓名的珠寶商住戶說，他對最近搬進來的「加密貨幣富豪」有種「異樣感覺，預料奇怪的事情即將會發生，但沒想到會這麼慘。」

杜普雷西是龐吉亞區塊鏈基金(Pangea Blockchain Fund)共同創辦人，也是其他加密貨幣投資人。沃爾茨先在矽谷 當區塊鏈投資人，後來在肯塔基從事加密幣「採礦」業。

調查發現，5月6日兩人引誘受害人到蘇荷區八間睡房的豪華公寓，目的就是要偷取他的加密幣資產。受害人23日怕被殺害，答應說出密碼，趁綁架犯取電腦時逃出。

加密幣犯罪案層出不窮，本月巴黎某業者的父親手指被切斷後，獲警察搶救。另一宗案件也發生光天化日下，歹徒企圖當街綁架業者的女兒。