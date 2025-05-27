2歲童獨留高溫車內及時救出 愛達荷州華婦被捕

愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

愛達荷州 一名華裔女子將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕並控以傷害兒童重罪。

事發在愛州梅里迪恩市(Meridian)，警方表示，25日晚上7時45分左右，有路人在Idaho Pizza Company餐廳外，發現一名幼童大汗淋漓的在一輛已上鎖的悶熱汽車內嚎啕大哭，於是打電話報警。

警方派員到場時，餐廳一名員工已經打開車門救出這名兩歲幼童，當天氣溫為華氏78度，但當時汽車內的溫度超過華氏130度。奉召到場的急救人員馬上先給幼童救治，然後再送到當地醫院，目前情況穩定。

幼童的母親，35歲的邱艾莉(Allie Qiu，音譯)當場被捕，被控傷害兒童重罪而還押在愛達郡(Ada County)監獄，暫時不准保釋，目前正等候到法院過堂。

目前未悉這位母親是蓄意還是一時大意的把孩子獨留車內，梅里迪恩市警方並沒有說明幼童留在車內多長時間。

但警方強調，本次事件是對民眾又一次重要提醒氣溫升高所帶來的危險。即使在不那麼熱的天氣裡，車內溫度也會在幾分鐘內達到致命的程度，對幼兒及寵物 都非常危險。

警方警告，在酷熱天氣中，將兒童或寵物留在停泊的汽車內，即使只有短暫的時間，也是不安全的。警方同時敦促所有社區成員，即使在不太熱的月份也要採取額外的預防措施，如果有市民發現有兒童或寵物，被留在車內無人看管話，請立即撥打 911 報警。

過去也發生過多起在幼兒獨在高溫汽車內而遭活活熱死的慘劇。

去年亞利桑納州 一名父親，也是將兩歲女童獨自留在家中汽車內睡覺，當時天氣炎熱高達華氏109度，車內溫度更高，女童在高溫的車內，直至約三小時後母親回家才發現女兒在車內不省人事，送醫後不治，涉事父親被控二級謀殺及虐兒罪。