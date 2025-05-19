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加州生殖診所遭汽車炸彈攻擊 嫌犯當場身亡

編譯廖振堯／綜合報導
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25歲的巴特庫斯作案前留下遺書。(美聯社)
25歲的巴特庫斯作案前留下遺書。(美聯社)

加州棕櫚泉(Palm Springs)一家生殖診所「美國生殖中心」(American Reproductive Centers)17日發生爆炸，聯邦調查局(FBI)查出25歲男子巴特庫斯(Guy Edward Bartkus)涉嫌製作汽車炸彈並在襲擊前留下遺書，目前定調為恐怖主義行為。

綜合媒體報導，爆炸發生在17日上午11點左右，地點為北印第安峽谷路(North Indian Canyon Drive)，這條路上有多家醫療機構。「美國生殖中心」在臉書發文證實，一輛汽車在診所附近的停車場爆炸。市府官員稱爆炸波及了半徑250碼範圍內的多棟建築和企業；目擊者則說數哩外都能聽到、感覺到爆炸。一名FBI官員稱這可能是「南加州迄今為止最大的爆炸事件」。

調查人員表示巴特庫斯來自二十九棕櫚村(Twentynine Palms)，在爆炸中喪生，診所外燒焦的車輛附近發現了一具屍體。

調查人員正在重點關注巴特庫斯在社群媒體上發布過的內容，包括一段30分鐘的錄音，他們認為這些錄音支持反生育主義(Anti-natalism)。這些貼文和錄音仍在確認中，但官員們認為反映了爆炸事件背後的意識形態。巴特庫斯也可能與本月稍早一個線上論壇中的一篇貼文有關，該用戶曾提到考慮自殺炸彈攻擊；使用相同暱稱的YouTube帳戶也上傳過自製爆裂物的實驗影片。據接近調查的執法官員稱，巴特庫斯可能患有憂鬱症並存在個人感情問題。

18日記者會上，FBI洛杉磯分局負責人戴維斯(Akil Davis)表示巴特庫斯曾試圖直播爆炸過程，並留下了一些虛無主義思想(nihilistic ideations)的字樣，目前仍在調查他的精神狀態。「這是一次針對試管嬰兒中心的定點襲擊…我們將此視為蓄意恐怖主義行為。」並補充中心內的所有試管嬰兒胚胎都得以保存。

爆炸事件造成另外四人受傷，官員尚未公布傷者的傷勢嚴重程度，但所有傷者都已出院。

加州棕櫚泉一家生殖診所傳出爆炸後，警消趕往現場搶救。(路透)
加州棕櫚泉一家生殖診所傳出爆炸後，警消趕往現場搶救。(路透)
This image released by the Federal Burea...
This image released by the Federal Bureau of Investigations shows Guy Edward Bartkus. (FBI via AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-05-18，數位典藏序號：20250519024050042】
加州棕櫚泉一家生殖診所17日遭到汽車炸彈攻擊，炸彈客在攻擊中喪生，聯邦調查局已定...
加州棕櫚泉一家生殖診所17日遭到汽車炸彈攻擊，炸彈客在攻擊中喪生，聯邦調查局已定調為恐怖主義行為。圖為爆炸現場空拍照。(路透)

FBI 加州 南加

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