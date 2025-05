加州生殖診所遭汽車炸彈攻擊 嫌犯當場身亡

25歲的巴特庫斯作案前留下遺書。(美聯社)

南加州 棕櫚泉(Palm Springs)一家生殖診所「美國生殖中心」(American Reproductive Centers)17日發生爆炸,聯邦調查局(FBI )查出25歲男子巴特庫斯(Guy Edward Bartkus)涉嫌製作汽車炸彈並在襲擊前留下遺書,目前定調為恐怖主義行為。

綜合媒體報導,爆炸發生在17日上午11點左右,地點為北印第安峽谷路(North Indian Canyon Drive),這條路上有多家醫療機構。「美國生殖中心」在臉書發文證實,一輛汽車在診所附近的停車場爆炸。市府官員稱爆炸波及了半徑250碼範圍內的多棟建築和企業;目擊者則說數哩外都能聽到、感覺到爆炸。一名FBI官員稱這可能是「南加 州迄今為止最大的爆炸事件」。

調查人員表示巴特庫斯來自二十九棕櫚村(Twentynine Palms),在爆炸中喪生,診所外燒焦的車輛附近發現了一具屍體。

調查人員正在重點關注巴特庫斯在社群媒體上發布過的內容,包括一段30分鐘的錄音,他們認為這些錄音支持反生育主義(Anti-natalism)。這些貼文和錄音仍在確認中,但官員們認為反映了爆炸事件背後的意識形態。巴特庫斯也可能與本月稍早一個線上論壇中的一篇貼文有關,該用戶曾提到考慮自殺炸彈攻擊;使用相同暱稱的YouTube帳戶也上傳過自製爆裂物的實驗影片。據接近調查的執法官員稱,巴特庫斯可能患有憂鬱症並存在個人感情問題。

18日記者會上,FBI洛杉磯分局負責人戴維斯(Akil Davis)表示巴特庫斯曾試圖直播爆炸過程,並留下了一些虛無主義思想(nihilistic ideations)的字樣,目前仍在調查他的精神狀態。「這是一次針對試管嬰兒中心的定點襲擊…我們將此視為蓄意恐怖主義行為。」並補充中心內的所有試管嬰兒胚胎都得以保存。