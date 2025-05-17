刺殺作家魯西迪致失明 地院判25年 聯邦將審犯罪動機

魯西迪遭刺殺未遂但一眼因此失明。(美聯社)

2022年刺殺作家魯西迪 (Salman Rushdie)，害他一眼失明的新澤西州 人馬塔爾(Hadi Matar)，16日被地方法院判監禁25年，接下來，聯邦法院將針對犯罪動機是否與恐怖主義有關舉行審判庭。 刺殺作家魯西迪的馬塔爾，16日被地方法院判刑25年。(美聯社)

2022年8月，馬塔爾蒙面衝上演講台，舉刀朝魯西迪一陣猛砍，刺殺過程中，另一位同台演講者也受重傷，為此法官佛利( David Foley)另判處馬爾塔七年徒刑，可同時服刑。

27歲的馬塔爾聆聽判刑前，不否認他確曾刺殺魯西迪，他稱魯西迪偽君子，他自己則深信言論自由。「魯西迪不尊重別人，只想霸凌別人，這點我看不順眼」。

現年77歲的魯西迪未出庭，檢察官史密特( Jason Schmidt )說，受害人呈給法官一份聲明，陳述事件對他的衝擊與影響。法官未公布聲明內容。

法官對馬塔爾說，魯西迪受邀演講的肖托夸協會(Chautauqua Institution)就是觀念交流的好場所，你卻偏偏在這種地方行凶。「我們都有權利保有自己的理想，你卻用暴力手段干預別人的權利，這在美國是該受懲治的罪行」。

馬塔爾的律師巴榮(Nathaniel Barone)請求法官僅判處12年監禁，因為馬塔爾犯案前，不曾有犯罪紀錄。

檢察官史密特卻認為，處25年最嚴厲徒刑恰如其分，「因為馬塔爾「精心策畫這場刺殺，不僅對魯西迪造成最大痛苦，也對當地社會和現場1400人造成最大的精神創傷」。

聯邦法院審理的恐怖主義案，馬塔爾堅不認罪。聯邦檢察官認為身為美國公民的馬塔爾遂行伊斯蘭基本教義派領袖的刺殺令，不無恐怖分子之嫌。若定罪，依法可判終身監禁。

伊朗 最高領袖霍梅尼以魯西迪出版的「魔鬼詩篇」褻瀆伊斯蘭信仰為由，對他發出追殺令；在伊朗當局撤除這一追殺令後，魯西迪才敢四處旅行演講。