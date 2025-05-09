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密州前警察槍殺剛果移民 陪審團無法達一致裁決流審

記者張聲肇／綜合報導
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密西根州大湍市警局前任警員舒爾被控槍殺剛果移民，陪審團無法達成一致裁決，最後流審。(美聯社)
密西根州大湍市警局前任警員舒爾被控槍殺剛果移民，陪審團無法達成一致裁決，最後流審。(美聯社)

密西根州大湍市(Grand Rapids)警局前任警員舒爾(Christopher Schurr)三年前攔檢26歲剛果移民派翠克‧李耀亞(Patrick Lyoya)時，雙方發生扭打，最後以流血收場。舒爾被控槍殺李耀亞遭二級謀殺罪起訴，但本月8日的審判因陪審團員意見不一，宣告流審。

2022年4月22日，舒爾用電擊棒試圖制伏李耀亞，結果不但無法制伏他，電擊棒反而落入對方手中。後來舒爾喝令李耀亞放下電擊棒，臉朝下趴在地上；舒爾卻開槍從後腦勺將李耀亞擊斃。「如果我不開槍，我自己就回不了家了。」

檢察官卻認為，若李耀亞想用電擊棒反擊，早就動手了。警局公布舒爾槍殺李耀亞的視頻後，當地居民連續抗議了兩周，憤怒才漸平息。

死者的父親彼得‧李耀亞透過翻譯，表達全家人對流審的不滿，並誓言「奮戰到底，直到我們替派翠克爭取到司法正義。」

死者李耀亞的父親在法庭上看到兒子遭警察槍殺的錄影畫面時，不禁掩面痛哭。(美聯社)
死者李耀亞的父親在法庭上看到兒子遭警察槍殺的錄影畫面時，不禁掩面痛哭。(美聯社)

辯護律師波古拉(Matthew Borgula)說，他和陪審團員談過後，得知多數團員想判決被告無罪。「我們不能宣告勝訴，因為這場官司沒有贏家，畢竟出了人命，這是很嚴重的事。」

陪審團反覆觀看了案發經過的現場錄影，包括李耀亞同行友人所錄畫面。電擊棒的威力是辯方幫舒爾脫罪的最有力證據。可是，反對者認為，朝著臉部已經貼地的李耀亞腦後開槍，怎能說服眾人是出於自衛？

法官宣告流審時，34歲的舒爾兩眼直視前方，面無表情。旁聽席上一名李耀亞家族友人走出法庭，大呼不服。

陪審團6日就表示無法達成一致意見，法官閔姆斯(Christina Mims)當時呼籲團員再加把勁，做成一致判決，假如二級謀殺罪名不成立，亦可考慮同意較輕的罪名。但陪審團最終仍無法達成共識。

李耀亞家族要求再審。郡檢察官貝克(Chris Becker)表示要考慮一下再決定，不會屈服於「公眾壓力」。

死者李耀亞的父親在法庭上看到兒子遭警察槍殺的錄影畫面時，不禁掩面痛哭。(美聯社)
死者李耀亞的父親在法庭上看到兒子遭警察槍殺的錄影畫面時，不禁掩面痛哭。(美聯社)

密西根州 移民

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