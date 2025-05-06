兩架聯航客機舊金山發生機翼碰撞 飛往香港旅客驚魂

兩架聯合航空客機發生機翼碰撞意外，所幸無人員傷亡。示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

聯邦航空管理局(FAA)公布聲明證實，6日在舊金山國際機場(San Francisco International Airport)有兩架聯合航空 (United Airlines)客機發生機翼碰撞意外，所幸並未造成人員傷亡。

根據國會山莊報(The Hill)報導，美西時間6日凌晨12時35分左右，一架飛往澳洲 雪梨(Sydney)的聯航客機從登機口向後移動時，右翼撞上另一架預定飛往香港 的客機左翼，因此為了安全起見，安排機上所有乘客下機。

FAA指出，兩架客機機翼碰撞地點正位於「航空管制員無法與機組人員溝通的區域」，不過仍將對此意外展開調查。

事後聯合航空也表示：「我們正與乘客們溝通並協助他們重新預訂其他航班。」

據了解，原定飛往香港的班機有306名乘客和16名機組人員；另一架飛往澳洲的航班則載有202名乘客和16名機組人員。

數個月來由於航空管制員人力短缺，加上川普政府誓言改革FAA，航空事故頻頻登上新聞頭版。

今年元月底，陸軍黑鷹直升機與美國航空(American Airlines)客機在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)附近發生空中相撞意外，造成67人死亡，是2001年11月以來美國死傷最慘重的空難事故，引發大眾對航空安全的擔憂。