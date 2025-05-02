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1人落水3人相救 內州3少女被沖走溺斃 2周後尋獲屍體

記者張聲肇／綜合報導
奧瑪哈消防隊員在密蘇里河搜尋落水失蹤的少女。(美聯社)
奧瑪哈消防隊員在密蘇里河搜尋落水失蹤的少女。(美聯社)

內布拉斯加州歐瑪哈市消防局30日表示，兩周前釣魚失蹤的三人，屍體陸續在密蘇里河尋獲。這三人是18歲的格林(Laiana Green)、18歲的武娜崔(Lah Tray Moo譯音)和12歲的武愛揆(Eh Cress Moo譯音)。娜崔是愛揆的姑姑。

當地媒體報導，這三人都是4月15日在歐瑪哈道奇公園(N.P. Dodge Park)遊樂區釣魚時失蹤。

WOWT電視台引述目擊者說，四名女生相偕去釣魚，一人不慎墜河，三人下水救人反被河水沖走，其中只有13歲的女孩游上岸。消防局說，武娜崔的屍體在4月26日被發現，格林和武愛揆的屍體則於29日尋獲。

當地警察沃諾(C.J. Werner)慨嘆年輕生命的消逝，同時表示差堪告慰的是，後兩人的屍體在相隔不遠之處找到，沒被河水沖到數百哩外，無法歸還她們的親人。

結束搜尋任務後，消防局發文向三位早逝少女的家人親友表達「最深沉、最誠摯的弔唁」，並敦請喪家及親友節哀：「本地人人都至感哀傷，現在與未來，我們的心都與你們同在。」

葛林的家人表示，她在「混亂的時刻」，毅然決然採取「無私、勇敢的行動」下水拯救家人和朋友，卻不幸溺斃。姨媽葛瑞菲(Nichelle Griffy)說，葛林不幸犧牲，但至少和她同伴一起被尋獲，家人稍感寬慰，也感謝各方的救助和關切。

兩家的親友都上網為死者籌募喪葬費。1日止，葛林家已籌得4600元；武家姑姪獲捐將近8500元。

死者家屬籲請地方政府加強安全措施，例如，在河邊樹立警告標誌，強制規定水邊的活動，一定要穿救生衣。

為搜救三名失蹤少女，消防局動員鄰近郡市鎮消防人員、內州畋獵公園管理局、愛阿華州自然資源局和陸軍工兵團等多個單位的人員。

釣魚 內布拉斯加州 愛阿華州

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