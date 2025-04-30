伊州小鎮婦駕車 撞死3童1少女6童受傷 警稱似乎非蓄意針對性攻擊

伊州查塔姆發生導致四人喪生的事故後，被撞建築物側邊大洞用木板封住，一名婦女帶著三個女兒前來悼念 。(美聯社)

伊利諾州 中部一中年婦女28日下午3時20分駕車衝進一棟課後營的建築物，造成三名孩童和一名少女死亡，另有六童受傷 。當局隔天表示，肇事者似乎並非有針對性的撞車攻擊。

伊利諾州警方透過聲明稱，肇事車輛在小鎮查塔姆(Chatham)行駛時偏離道路、穿過田野衝進並貫穿建築物，撞上許多人。

桑加蒙郡(Sangamon County)法醫確認，四名罹難者是春田市(Springfield)的18歲少女布里頓(Rylee Britton)、查塔姆8歲居民強納森(Ainsley Johnson)、7歲的科利(Kathryn Corley)和布納肯普(Alma Buhnerkempe)。

駕駛是44歲女性艾克斯(Marianne Akers)，她未受傷，毒理學報告尚未出爐。全案仍在調查中，截至29日，該肇事者未被拘留。

伊州 警方說，該事件似乎並非有針對性的攻擊。

幾天前，加拿大 溫哥華也發生車輛衝撞事故，造成11人死亡；全球各地近年時而發生類似撞車事件，有些受極端政治煽動、有些歸咎於精神疾病。

家長們說，發生不幸的Youth Needing Other Things Outdoors課後和夏令營備受歡迎；事故發生後，被撞建築物側邊大洞被封住，後面區域以黃色膠帶封鎖。

該課後和夏令營主辦機構創辦人洛夫特斯(Jamie Loftus)表示，從監視器畫面可看到一輛車在很遠的地方駛離道路、飛馳穿過田野朝建築物駛去。建築物靠近公園，距離一排房屋僅幾步之遙，兩側是農田。

那輛車後來穿過馬路、人行道和課後營地點的停車場，直撞向建築物。貫穿建築後又穿過碎石路，撞上電線桿和球場圍欄。

伊利諾州州長普利茲克(JB Pritzker)表示，正密切關注事態發展，將隨時提供支援。

查塔姆警局請求大家為罹難者及家屬祈禱，在臉書(Facebook)貼文表示，這裡發生了一宗可怕的悲劇，影響所有人。事故發生當晚，當地社區有些人將他們的臉書頭像換成紅絲帶圖案，標上「查塔姆堅強」(Chatham Strong)字樣。