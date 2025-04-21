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假AI公司真人工 創辦人吸金4000萬元 被控詐欺

編譯潘勛／綜合報導
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遭到紐約聯邦起訴的金融科技新創公司Nate創辦人兼執行長桑尼格。(取自桑尼格Linkedin專頁)
遭到紐約聯邦起訴的金融科技新創公司Nate創辦人兼執行長桑尼格。(取自桑尼格Linkedin專頁)

聯邦檢方指出，金融科技新創公司Nate保證以其強大的人工智慧(AI)能力，運營業務，以騙取投資人資金4000萬元，但事實上還是用人工來營運，目前已遭詐欺罪起訴。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Nate的創辦人兼前執行長是來自西班牙巴塞隆納的桑尼格(Albert Saniger)，目前已遭紐約州南區聯邦檢方起訴，罪名是涉嫌詐欺投資人，以及偽稱他公司的AI有強大能力。

Nate電商公司，推出nate這款應用程式，號稱透過單一AI驅動的觸控選項，就能加速線上購物的結帳過程。但起訴書中指出，該app一點也沒有用先進AI科技來推動。

桑尼格保證有量身客製的「深度學習模型」，可以容該app可以在不到3秒之間，由商品網頁直接採購商品，而籌到4000萬元。雖說他下令給公司員工要守住nate仰賴海外工人的秘密，但他還是給投資人一個AI驅動的產品，有能力每日處理1萬宗交易。

只是，該app大力仰賴兩個不同國家的海外工人，而工人們人工處理交易，做得似模像樣，讓用戶相信是由自動化完成的。同一時間，桑尼格據說對投資人及大眾講，那些交易全由AI完成。

司法部聲明表示，據控桑尼格濫用自己以前當執行長的地位，來推動充滿迷霧、折射鏡的騙局。

法院文書指出，桑尼格大力仰仗位在菲律賓的客服中心數百員工，根本沒有AI科技。起訴書指出，2021年10月颱風重創菲國，nate在羅馬尼亞成立新的客服中心，處理積壓的客服案件。因為桑尼格指示，要優先處理投資人的交易，以避免懷疑，投資人在做交易時從未延誤過。

該公司2023年倒台之後，投資人幾乎血本無歸。

美國民間去年投資在AI達1091億元，聯合國貿易發展機構預測，AI市場分額預計2033年會成長到4兆8000億元。

外界廣泛認為，AI可以不用人工干預，但事上的詳情遠為複雜。使用海外廉價勞力來利獲的公司，絕非僅只Nate。

AI 紐約州 司法部

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