佛州州大槍案2死者都非校內學生 兇手等近一小時才作案

佛州州大槍擊案釀2死，學生仍在哀傷當中。 (美聯社)

佛州 州大槍擊 案死者之一的哥哥李察·莫拉雷斯(Ricardo Morales Jr.)17日晚在X社媒平台公布弟弟的姓名--勞勃‧莫拉雷斯(Robert Morales)。媒體立即查出，死者在該大學餐廳擔任協調員已九年。

貼文說，「今天我們喪失了我的弟弟，他是佛州州立大學命案死者之一。他熱愛他在州大的工作、他美麗的妻子和女兒。我很高興生命中有你。」

供餐公司Aramark也發布消息說，一名員工在17日中午的槍擊案中喪生。另一死者則是該公司地區副總經理查巴(Tiru Chabba ，45歲)。兩人到校開會時，不幸遇害。

查巴在這家公司任職25年，從基層升到副總，到校與校方開會，在「錯誤時間、錯誤地點」中槍殞命。

佛州大餐廳經理奇卡泰羅(Anthony Cicatello)雖跟他不熟，但「在與他短暫握手中，我知道他是好人、好同事。」

警方公布，20歲的嫌犯艾克納(Phoenix Ikner)是萊昂郡警局(Leon County Sheriff)資深女警的繼子。

艾克納的同學賽伯爾德(Reid Seybold)說，他有「白人至上主義」思想，支持「極右派的言論」。

賽伯爾德曾是「政治圓桌會議」社團的主席，見艾克納思想這麼極端，不得不把他趕出社團。

塔拉哈西警局說， 兇手在停車場等近一小時才作案，行兇五分鐘內就被警方擊中送醫。

艾克納當天上午11時左右抵達停車場，從車裡進進出出好幾次；11時51分，離開停車場；五、六分鐘後，開出第一槍。他「進出大樓和綠地，到處開槍。」11時58分，警方接獲多起911緊急電話，附近的警察已開始回應。到中午，校園安全威脅解除。

萊昂郡警局發言人奈特(Shonda Knight)說，兇嫌的繼母潔西卡·艾克納(Jessica Ikner)也是校園維安警察，曾帶兒子到靶場練槍。兒子出事後，自動請假。