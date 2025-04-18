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佛州大槍案／倖存者憶驚魂：1輛橙色悍馬停下 朝我開火

編譯廖振堯／綜合報導
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佛州州大發生槍擊案後，警方緊急疏散學生，封鎖現場。(美聯社)
佛州州大發生槍擊案後，警方緊急疏散學生，封鎖現場。(美聯社)

佛州州立大學(Florida State University)校園17日上午驚傳槍擊案，警方確認嫌疑人為20歲的艾克納(Phoenix Ikner)，是萊昂郡(Leon County)一名警員的兒子；就讀大三的學生麥肯齊．希特(McKenzie Heeter)受訪描述當時所見。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，希特稱她下午在學生會外面看到了槍手，「我當時正帶著食物從學生會旁邊的一條路離開，我走到一半，突然有個人開著一輛橙色悍馬車停了下來，然後從車裡拿出一把槍，朝我射擊，我附近還有幾個孩子。我覺得他當時開槍但沒打中，於是他回到車裡再抓起一把手槍，然後轉身朝前面的那位女士開槍。就在那時，我開始逃跑。」

希特說，她聽到大約有15發槍聲，持續約20至30秒，接著她於上午11時57分打電話報警，報告槍擊事件；據她所述，槍手為一名身穿橙色T恤、卡其色短褲的「一般大學生」，膚色白皙、頭髮淺色。

大批警車趕到佛州州大，全副武裝的警員進入校園。(美聯社)
大批警車趕到佛州州大，全副武裝的警員進入校園。(美聯社)

希特表示，她一開始還以為他拿出的是把BB槍，但當她聽到開火的聲音時就知道是真槍了。「他拿著手槍轉身時，我看到他朝面前的那位女士開槍，距離他大概只有5呎。」她說這名女子穿著紫色服裝，看起來不像學生或教職員。「一開始只有我和其他三個人注意到槍手，但我們正朝著遠離學生會的方向走，所以我們就開始跑。我告訴大家我看到的事、離校園遠點，便盡快跑回我的公寓。」

校園最初全面封鎖，籲學生就近待在室內並鎖好門窗，此後學生被允許返回宿舍但避開學生會附近。佛州州大警察局長川鮑爾(Jason Trumbower)17日下午新聞會上表示，兩名死者不是學生，槍手也被送往醫院。

萊昂郡警長麥克尼爾(Walt McNeil)稱，艾克納能取得警察母親的武器，現場找到的其中一把槍便屬於她。據信槍手艾克納也是該校學生，動機尚不清楚。

大批警車趕到佛州州大，全副武裝的警員進入校園。(美聯社)
大批警車趕到佛州州大，全副武裝的警員進入校園。(美聯社)

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