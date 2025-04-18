佛州大20歲槍手用警察母親的槍犯案 社媒貼文：審判日將臨

佛州州大槍手的母親是佛州萊昂郡警察。(取自萊昂郡警局)

佛州 州立大學(Florida State University，FSU)校園槍擊 案嫌疑人菲尼克斯．艾克納(Phoenix Ikner)曾任萊昂郡(Leon County)警長辦公室的青年諮詢委員，而他的母親潔西卡．艾克納(Jessica Ikner)是該警局的警員，他17日持母親名下的槍枝作案。

警方急於查明他的犯案動機，在一篇社媒貼文中，艾克納寫道：「你是我的戰爭工具，我的戰鬥武器，用你我可以粉碎國家，用你我可以摧毀王國。」這句話出自「聖經」耶利米書，警告審判日即將來臨。

另據有線電視新聞網(CNN)報導，艾克納是主修政治的FSU學生，社群媒體 Instagram上一個看似屬於艾克納，但已刪除的帳號顯示，該使用者在自我介紹欄位提及「政治學」。

FSU位於佛州塔拉哈西市(Tallahassee)，該校學報「FSU新聞」(FSUNews)今年1月一篇關於「塔拉哈西學生支持民主社會」(Tallahassee Students for a Democratic Society)校園遊行的報導，曾引述艾克納的發言。艾克納當時說：「這些人通常令人發笑，缺乏充分理由；我認為現在為時已晚，他(川普總統)已在1月20日就職，無能為力，除非你想徹底反抗，但我認為沒有人想要這樣。」

佛州州大發生槍擊案後，警方緊急疏散學生，現場附近校園一片淨空。(路透)

萊昂郡警長麥克尼爾(Walt McNeil)證實，20歲的艾克納為此案槍手，而「他可以取得武器，我們並不訝異」。

福斯新聞網(Fox News)報導，艾克納的母親潔西卡是萊昂郡警長辦公室的警員，資歷超過18年；麥克尼爾表示，潔西卡的工作表現「非常出色」。

當局表示，潔西卡曾任學校資源官員(school resource officer)，此職務負責學校安全和犯罪預防。

麥克尼爾說，艾克納在FSU槍擊案中，使用母親的槍枝犯案。他說：「遺憾，潔西卡的兒子可以取用她的其中一把槍枝，那是在刑案現場發現的武器之一。」

麥克尼爾指出，艾克納曾於2021年8月17日獲任命為萊昂郡警長辦公室2021年到2022年的青年諮詢委員會(Youth Advisory Council)成員；該委員會2020年成立，旨在開闢萊昂郡青年和當地執法部門一條開放的溝通管道。

警長辦公室表示，該委員會在提供警長建議方面發揮顯著作用，並主動聯繫該郡青少年，讓他們了解既有機會；該委員會在社區服務的同時，拓展成員宣傳、領導和團隊合作的能力，共同解決該郡的問題。

麥克尼爾表示，艾克納長期參與萊昂郡警長辦公室的公民諮詢(Citizens Advisory)或青年諮詢委員會，響應警長辦公室的各項活動，並參與多項培訓計畫。