我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

佛州大20歲槍手用警察母親的槍犯案 社媒貼文：審判日將臨

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州州大槍手的母親是佛州萊昂郡警察。(取自萊昂郡警局)
佛州州大槍手的母親是佛州萊昂郡警察。(取自萊昂郡警局)

佛州州立大學(Florida State University，FSU)校園槍擊案嫌疑人菲尼克斯．艾克納(Phoenix Ikner)曾任萊昂郡(Leon County)警長辦公室的青年諮詢委員，而他的母親潔西卡．艾克納(Jessica Ikner)是該警局的警員，他17日持母親名下的槍枝作案。

警方急於查明他的犯案動機，在一篇社媒貼文中，艾克納寫道：「你是我的戰爭工具，我的戰鬥武器，用你我可以粉碎國家，用你我可以摧毀王國。」這句話出自「聖經」耶利米書，警告審判日即將來臨。

另據有線電視新聞網(CNN)報導，艾克納是主修政治的FSU學生，社群媒體Instagram上一個看似屬於艾克納，但已刪除的帳號顯示，該使用者在自我介紹欄位提及「政治學」。

FSU位於佛州塔拉哈西市(Tallahassee)，該校學報「FSU新聞」(FSUNews)今年1月一篇關於「塔拉哈西學生支持民主社會」(Tallahassee Students for a Democratic Society)校園遊行的報導，曾引述艾克納的發言。艾克納當時說：「這些人通常令人發笑，缺乏充分理由；我認為現在為時已晚，他(川普總統)已在1月20日就職，無能為力，除非你想徹底反抗，但我認為沒有人想要這樣。」

佛州州大發生槍擊案後，警方緊急疏散學生，現場附近校園一片淨空。(路透)
佛州州大發生槍擊案後，警方緊急疏散學生，現場附近校園一片淨空。(路透)

萊昂郡警長麥克尼爾(Walt McNeil)證實，20歲的艾克納為此案槍手，而「他可以取得武器，我們並不訝異」。

福斯新聞網(Fox News)報導，艾克納的母親潔西卡是萊昂郡警長辦公室的警員，資歷超過18年；麥克尼爾表示，潔西卡的工作表現「非常出色」。

當局表示，潔西卡曾任學校資源官員(school resource officer)，此職務負責學校安全和犯罪預防。

麥克尼爾說，艾克納在FSU槍擊案中，使用母親的槍枝犯案。他說：「遺憾，潔西卡的兒子可以取用她的其中一把槍枝，那是在刑案現場發現的武器之一。」

麥克尼爾指出，艾克納曾於2021年8月17日獲任命為萊昂郡警長辦公室2021年到2022年的青年諮詢委員會(Youth Advisory Council)成員；該委員會2020年成立，旨在開闢萊昂郡青年和當地執法部門一條開放的溝通管道。

警長辦公室表示，該委員會在提供警長建議方面發揮顯著作用，並主動聯繫該郡青少年，讓他們了解既有機會；該委員會在社區服務的同時，拓展成員宣傳、領導和團隊合作的能力，共同解決該郡的問題。

麥克尼爾表示，艾克納長期參與萊昂郡警長辦公室的公民諮詢(Citizens Advisory)或青年諮詢委員會，響應警長辦公室的各項活動，並參與多項培訓計畫。

佛州 槍擊 社群媒體

上一則

佛州大槍案／倖存者憶驚魂：1輛橙色悍馬停下 朝我開火

下一則

佛州州大爆校園槍擊2死6傷 槍手為女警之子 中彈被捕

延伸閱讀

佛州中國籍教授被炒 仇外氣氛蔓延 國際生感覺自己不受歡迎

佛州中國籍教授被炒 仇外氣氛蔓延 國際生感覺自己不受歡迎
抗氧化功能大 佛州藍莓進入收穫旺季

抗氧化功能大 佛州藍莓進入收穫旺季
維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網

維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網
維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍