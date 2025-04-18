阿拉巴馬州釣魚比賽 發生撞船意外 至少3死多人傷

在阿拉巴馬州路易斯史密斯湖舉行的美國職業釣魚錦標賽，傳出撞船意外，造成三人不幸落水溺斃，另有多人受傷。(釣魚大聯盟官網)

在阿拉巴馬州 卡爾曼郡路易斯史密斯湖(Lewis Smith Lake in Cullman County)舉行的美國職業釣魚 錦標賽，傳出撞船意外，造成三人不幸落水溺斃，另有多人受傷。

阿拉巴馬州官員指出，Tackle Warehouse Invitational邀請賽進行到第二天，16日上午7時左右，一艘專業釣魚快艇 (bass boat)撞上一艘中心控制台作業船(center console vessel)，當時船上三人掉落水中，不幸溺斃。急救人員趕至現場時，三人都已死亡。這三人分別是58歲的阿州亞通納人布儒姆(Joey Broom)、44歲的卡爾曼郡居民克拉克(John Clark)和62歲來自密西西比州布蘭登市的利妥(Jeffrey Little)。

另外，根據主辦單位釣魚大聯盟(Major League Fishing，MLF)資料，快艇上的職業釣魚手是來自維吉尼亞州李斯堡的戴維斯(Flint Davis)，職業生涯共出賽63場，曾贏得一次MLF錦標賽冠軍。

阿拉巴馬州調查單位表示，事故原因仍在調查中。MLF未提供事故其他細節，只說會和調查單位充分合作。

慘劇發生後，原定17日舉行的邀請賽最後一天賽程宣布取消。

MLF副會長芬諾爾(Kathy Fennel)表示，「對我們整個組織，這是令人心碎的時刻。謹向死傷者家屬親友致上最誠摯的悼唁。」

這項由漁具製造商Tackle Warehouse冠名贊助的邀請賽每年春天在阿拉巴馬州卡爾曼郡舉行，職業釣客競逐最高11.5萬元獎金及9月決賽資格。