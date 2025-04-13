我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

性侵逾百年輕女病人 紐約兒科醫生被判賠16億

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被控性侵逾百名年輕女病人的紐約兒科醫生考波曼，於事發25年後，終於被法院下令賠償16億元給受害人。(考波曼醫師受害人聯盟臉書)
被控性侵逾百名年輕女病人的紐約兒科醫生考波曼，於事發25年後，終於被法院下令賠償16億元給受害人。(考波曼醫師受害人聯盟臉書)

被控性侵逾百名年輕女病人的紐約兒科醫生考波曼（Stuart Copperman）於事發25年後，終於被法院下令賠償16億元給受害人。

紐約長島執法與公衛官員1980年代起，就不斷接獲年輕病患遭他性侵的投訴，他卻一直未受到犯罪指控，直到65歲快退休時，行醫執照才被吊銷。

3月底，紐約州高等法院判決這筆巨額賠款，可分到2500萬元的原告若茲牧師（Debbi Rhodes）說，她既感放鬆，亦感挫敗。63歲的若茲現在拉斯維加斯聖公教會當牧師。

她說，「我不確定他是否面對司法正義，躲都躲了那麼多年了。但法院斬釘截鐵地說，『我相信你。』有這句話，就夠療癒了。」

美聯社多次聯絡替考波曼辯護的曼哈頓律師事務所，律師遲遲不出面回應。

考波曼得以躲過許多官司，一大利器是「追溯時限已過」的法律，但2019年紐約州通過「兒童受害人法」之後，他就逃不掉司法追究了。該法給自幼受害者一個期限，對多年前人權遭侵犯者提供法律窗口，可以正式提告。

替這批受害人打官司的費城律師費登（Kristen Gibbons Feden）說，「幾十年來，女性不斷被禁聲，被排遣。如今，她們不容忽視。」

長島高等法院見考波曼從不出面回應這些女性的指控，乾脆逕自裁判。裁判人評估原告的身心受損情況後，紛紛表示認同。例如鮑德欽（ William Bodkin）2024年4月判決被告賠償T.A.女2700萬元的理由就是，「原告遭性侵後的心理創傷既深刻又恆久。」他判決賠2500萬給若茲牧師時，也表示「考波曼的可憎行為只能說人神共憤。」

3月28日，104名原告最後一位獲判該獲得賠款。替部分原告打官司的長島律師戴拉（Michael Della）說，受害人獲賠金額50萬到3200萬不等。告醫院和醫院員工的官司，均遭駁回。

長島 紐約州 費城

上一則

喬州沃爾瑪員工槍殺2同事又傷1人 南卡落網前對自己開槍

延伸閱讀

前紐約州長葛謨 遭主計長揭未實際發放疫情物資

前紐約州長葛謨 遭主計長揭未實際發放疫情物資
運輸部：紐約大眾運輸全國最危險 每10萬名乘客發生17.5起危險事件

運輸部：紐約大眾運輸全國最危險 每10萬名乘客發生17.5起危險事件
紐約皇后區第26學區出勤率 全市第一 將於下學年大幅增聘師資

紐約皇后區第26學區出勤率 全市第一 將於下學年大幅增聘師資
喬漢姆出演新劇「掩耳盜鈴」 曝紐約超級富豪生活

喬漢姆出演新劇「掩耳盜鈴」 曝紐約超級富豪生活

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35

超人氣

更多 >
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅