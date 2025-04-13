性侵逾百年輕女病人 紐約兒科醫生被判賠16億

被控性侵逾百名年輕女病人的紐約兒科醫生考波曼，於事發25年後，終於被法院下令賠償16億元給受害人。(考波曼醫師受害人聯盟臉書)

被控性侵逾百名年輕女病人的紐約兒科醫生考波曼（Stuart Copperman）於事發25年後，終於被法院下令賠償16億元給受害人。

紐約長島 執法與公衛官員1980年代起，就不斷接獲年輕病患遭他性侵的投訴，他卻一直未受到犯罪指控，直到65歲快退休時，行醫執照才被吊銷。

3月底，紐約州 高等法院判決這筆巨額賠款，可分到2500萬元的原告若茲牧師（Debbi Rhodes）說，她既感放鬆，亦感挫敗。63歲的若茲現在拉斯維加斯聖公教會當牧師。

她說，「我不確定他是否面對司法正義，躲都躲了那麼多年了。但法院斬釘截鐵地說，『我相信你。』有這句話，就夠療癒了。」

美聯社多次聯絡替考波曼辯護的曼哈頓律師事務所，律師遲遲不出面回應。

考波曼得以躲過許多官司，一大利器是「追溯時限已過」的法律，但2019年紐約州通過「兒童受害人法」之後，他就逃不掉司法追究了。該法給自幼受害者一個期限，對多年前人權遭侵犯者提供法律窗口，可以正式提告。

替這批受害人打官司的費城 律師費登（Kristen Gibbons Feden）說，「幾十年來，女性不斷被禁聲，被排遣。如今，她們不容忽視。」

長島高等法院見考波曼從不出面回應這些女性的指控，乾脆逕自裁判。裁判人評估原告的身心受損情況後，紛紛表示認同。例如鮑德欽（ William Bodkin）2024年4月判決被告賠償T.A.女2700萬元的理由就是，「原告遭性侵後的心理創傷既深刻又恆久。」他判決賠2500萬給若茲牧師時，也表示「考波曼的可憎行為只能說人神共憤。」

3月28日，104名原告最後一位獲判該獲得賠款。替部分原告打官司的長島律師戴拉（Michael Della）說，受害人獲賠金額50萬到3200萬不等。告醫院和醫院員工的官司，均遭駁回。