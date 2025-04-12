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對遊民伸援 德州外送員反遭刺十多刀：我以為死定了

記者張聲肇／即時報導
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德州外送員歐特曼斯好心想幫助一名遊民，不料反遭對方連刺十多刀，左臉頰因為被劃破一道長長的傷口而腫脹，新車也被搶走。（取自GoFundMe）
德州外送員歐特曼斯好心想幫助一名遊民，不料反遭對方連刺十多刀，左臉頰因為被劃破一道長長的傷口而腫脹，新車也被搶走。（取自GoFundMe）

德州28歲DoorDash餐點外送員歐特曼斯(Jackson Oltmanns)好心想幫助一名看似遊民的男子，不料反遭對方連刺十多刀，新車也被搶走，幸好大難不死。

紐約郵報報導，上個月29日凌晨2點，送完最後一單點餐的歐特曼斯，在福和市(Ft. Worth)一家鬆餅店門口停好車，打算吃完消夜再回家，這時，疑似嗑了藥的24歲流浪漢卡特萊特(Quindarius Cartwright)走過來向他乞討吃飯錢。

奧特曼斯回答說沒錢，不過可以點一份餐給他。「不料他竟然想殺我，連捅了我至少10刀，幸好我保住一條命。」

鬆餅店員工看到顧客被砍成重傷，趕緊打911電話求救。

卡特萊特以為外送員被殺死了，就把他的2024年豐田Camry新車開走，到一家脫衣舞俱樂部尋歡。凌晨2時51分，被警察逮捕。

歐特曼斯渾身是傷，左臉頰被劃破一道長長的傷口。「我以為我死定了，渾身是血。」奧特曼斯說，「身上的傷還好，他刺中我臉部那一刀才真嚴重。」

被偷走的車子有損壞的情況，顯示嫌犯逃離現場後，撞到東西。苦主說，「他一定撞得很厲害，輪子都歪了。」

歐特曼斯一個人打好幾份工維持生計。他說常遇到嗑藥的人向他討錢。

「無家可歸的人，街頭流浪的人討錢，我遇過不知多少次，通常我都基於人性本善，設法幫助他們，但那晚之後，我明白，即使你想幫人，仍得小心，因為就有人會佔你心腸軟的便宜。」

警方以「加重搶劫」罪，對卡特萊特提出犯罪指控。

歐特曼斯在眾籌平台GoFundMe為自己發起募款，希望能籌措3000元醫藥費和修車費用。

奧特曼 德州 豐田

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