佛州5歲童誤喝「安非他命果汁」喪命 吸毒母疏忽遭起訴

佛羅里達州一名5歲男童因為誤食滲有安非他命的果汁，不幸中毒身亡，其37歲有毒癮的母親海瑟‧福恩·阿普辛因疏忽照顧兒童而遭逮捕起訴。(棕櫚灘郡警長辦公室)

佛羅里達州 一名5歲男童因為誤食滲有安非他命(meth)果汁，不幸中毒身亡，警方調查後發現，男童母親吸毒加上疏於注意，導致男童喪命，已被檢方以過失殺人罪起訴。

根據今日美國報(USA Today)掌握的法庭文件，現年37歲的海瑟‧福恩·阿普辛(Heather Fawn Opsincs)接受佛州 里維埃拉灘市警局(Riviera Beach Police Department)偵訊後，被移送棕櫚灘郡監獄(Palm Beach County Jail)，將面臨加重過失殺害兒童罪名起訴，預定4月22日出席聽證會。

據了解，3月23日下午5時37分左右，警方接獲報案，宣稱阿普辛住家有一名男童停止呼吸，隨即派人趕赴現場，事發當時，阿普辛正在外面清理冷卻器，留下男保姆(警方未透露姓名)在屋內照顧男童。

男保姆表示，男童喝下一口蘋果汁因為味道奇 怪，隨即吐出來，沒多久男童全身發抖、冒冷汗，身體也逐漸僵硬、頭部低垂，緊急對男童施以心肺復甦術。

法庭文件顯示，當阿普辛走進屋內，發現男童出現類似癲癇症狀，吐出不明黑色液體，嘴唇開始發青、脈搏微弱，連忙報警將男童送往聖瑪麗醫學中心(Saint Mary's Medical Center)搶救，可惜為時已晚。

由於急診室醫師在男童身上還發現肋骨左右兩側有癒合的舊傷，以及左眼上方一處新瘀傷，引起警方質疑，但是阿普辛辯稱，男童喝下的蘋果汁並未開封而且一直放在冰箱。

由於男童患有自閉症，因此被告雇用男保姆每周照顧兩至三次，並透露兩個月前，男童曾經誤食過漂白劑。

不過當調查人員詢問阿普辛是否吸毒時，她堅決否認，僅坦承持有未開封的迷幻蘑菇，於是警方進行毒品檢驗，呈現安非他命陽性反應，不過她辯稱檢驗有誤，於是進行第二次檢驗，還是呈現陽性反應。

隨後警方取得搜查令進入被告公寓，查獲毒品反應的玻璃管，而且屋內環境髒亂，指控被告是造成男童死亡的罪魁禍首：「她的疏忽導致孩子接觸危險藥物，加上不適宜的居住環境，最終不幸死亡。」