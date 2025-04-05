訪客簽證逾期邊界遭拘留 中國婦自殺身亡

一名因為B-1/B-2訪客簽證逾期而遭美國邊境巡邏隊員拘留的中國女子，被移送到亞利桑那州尤馬邊境巡邏站之後，自殺身亡。圖為海關暨編境保護局位於德州格蘭德河谷的拘留中心。(路透)

國會眾院移民監督小組委員會資深成員、華盛頓州民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)聲明表示，一名因為B-1/B-2訪客簽證 逾期、在加州遭到美國邊境 官員拘留的中國女子，被轉移到亞利桑那州尤馬(Yuma)邊境巡邏站之後，自殺身亡。

海關邊境保護局(CBP )發言人證實有一名52歲女子死亡，並表示該女子在尤馬邊境巡邏站「牢房中無反應」。B-1/B-2簽證是發給來美旅遊或商務旅行人士的臨時簽證。

賈亞帕表示，CBP初步報告讓人擔心該機構人員是否對該女進行了適當查看；盡管有查看紀錄在案，但調查死亡事故的單位無法核實該紀錄。賈亞帕也對拘留移民的設施條件表示擔憂，她說：「又發生了一起可預防的死亡事件，勢將因此加劇擔憂。」

CBP發言人聲明表示，邊境巡邏隊工作人員為這名女子提供醫療救助，緊急醫療服務人員將她送醫後，她在醫院被宣布死亡。負責監督CBP行為的辦公室正在調查此案，CBP也已向國土安全部監察長辦公室報告這起死亡事件。

尤馬(包括加州和亞利桑那州部分地區)邊境巡邏隊官員上周在社群媒體表示，他們3月26日在加州尼德爾斯(Needles)逮捕了兩名中國人，其中一人是名52歲女性。

該貼文指稱，CBP探員攔停了一輛小型貨車並進行搜查，發現兩名中國公民「非法居住美國」。CBP人員根據一項法律對兩人提出指控；該法律規定某些人士沒有資格獲得簽證或進入美國，其中包括涉嫌洗錢或其他犯罪活動在內。

CBP人員還從那輛小型貨車中查獲超過22萬元現金。該局表示，他們懷疑這些現金與非法活動有關。不過，媒體尚無法確定，在尼德爾斯被捕的女子，是否就是那位在拘留期間死亡的女子。