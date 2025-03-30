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德州清潔工向女員工「水瓶撒尿」 致13人染皰疹 遭判6年

編譯俞仲慈／即時報導
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德州一名男性清潔工故意向工作所在地的其他女性的水瓶撒尿，導致13名被害人感染皰疹，被判刑6年；圖僅為瓶裝水示意圖。(美聯社)
德州一名男性清潔工故意向工作所在地的其他女性的水瓶撒尿，導致13名被害人感染皰疹，被判刑6年；圖僅為瓶裝水示意圖。(美聯社)

德州一名男性清潔工故意向工作所在地的其他女性的水瓶撒尿，導致13名被害人感染皰疹，被判刑6年，並要求原告與雇主求償100萬元。

今日美國報(USA Today)報導，德州哈里斯郡(Harris County)法院文件證實，本月18日被告迪亞茲(Lucio Diaz)因犯下猥褻罪與使用致命武器的嚴重攻擊罪，被判處六年徒刑。

53歲的迪亞茲原是休士頓當地一棟醫療大樓清潔工，自2022年8月起經常將尿液倒入同棟大樓其他女性水瓶內，以尿液作為致命性攻擊武器，最終導致13名被害人感染泡疹與A型肝炎，其惡行被揭露後，律師沃特金斯(Abraham Watkins)代表所有被害人向迪亞茲、其主管與雇主提起100萬元賠償訴訟。

根據訟狀，2022年8月30日第一名被害人率先發現大樓飲水機飲水「有奇怪味道與氣味」，不但將水倒掉、連水瓶也一併丟棄，並開始自備16盎司瓶裝水上班，不過因為喝不完，經常把剩餘瓶裝水放在辦公桌，等到第二天再喝。

沒想到數日後，又發現瓶裝水也「發出難聞氣味」，只好扔掉水瓶，再買新水；接著2022年9月22日，獲知同大樓其他女子也有類似遭遇，驚覺水瓶可能含有尿液，經過檢驗後，瓶裝水呈現尿液陽性反應。

於是這位被害人為了逮到在瓶裝水尿尿的惡行，在9月26日下班前在辦公桌電腦下方安裝隱藏式攝影機，結果女子下班後，攝影機拍到迪亞茲打開被害人水瓶，拉開褲子拉鍊、把生殖器伸進水瓶內尿尿，然後關上瓶蓋，放回桌上。

由於罪證確鑿，被害人隔天就向休士頓警方報案，並提供兩支不同水瓶作為物證，一支裝有尿液、另一支是被告直接尿尿的水瓶。

警方獲報後，直接找到迪亞茲查問，他承認兩度將生殖器伸入被害人水瓶內尿尿，結果13名被害人因為喝下被尿液汙染的飲水，而感染無法治癒的性病。

根據起訴書，當警方詢問迪亞茲為何往水瓶撒尿時，這名清潔工坦承自己「惡意」(malicious intent)且「病態」 (sickness)。

德州 休士頓

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