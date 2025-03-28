縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 針對多起破壞事件 FBI設調查小組

拉斯維加斯大都會警局27日宣布偵破日前針對當地特斯拉維修廠的攻擊案件，並公布嫌犯身分為36歲的亞裔男子保羅·金。(拉斯維加斯大都會警局)

拉斯維加斯亞裔男子保羅·金(Paul Kim)涉嫌在3月18日對特斯拉 維修廠投擲汽油彈並開槍，於26日被逮捕並移送內華達州 克拉克郡監獄羈押；金姓男子面臨縱火、持有爆炸物、毀壞財產等多項重罪指控。

NBC新聞台報導，36歲的保羅·金是電影攝影師；拉斯維加斯大都會警局助理局長柯忍(Dori Koren)27日說，警探發現嫌犯駕駛黑色現代Elantra汽車逃離現場，得以辨認出身分並最終將其逮捕。「我們24小時辦案，局長麥馬希爾(Kevin McMahill)和FBI 探員艾凡斯(Charge Spencer Evans)將本案視為最優先案件，投入巨大人力偵辦。」

麥馬希爾說，他們動用了拉斯維加斯全部的監視器、無人機、車牌辨識系統等，「科技的確幫了很大的忙」。

金姓男子不只觸犯內華達州法，還有聯邦法律，包括持有未登記的槍械、縱火等。

FBI拉斯維加站特別探員艾凡斯說，「我要對企圖從事類似攻擊的人說，拿汽油彈去炸私人財產，恐嚇自己的鄉里，根本算不上勇敢或高貴。」「最後受到法律追究，面對長期坐牢判刑的，就剩下你自己一人。」

3月18日清晨2點45分，一名黑衣人攻擊賭城巴杜拉大道6260號的特斯拉維修中心，「嫌犯似乎使用了汽油彈和武器」，遂行針對馬斯克所屬產業的破壞與抗議行為。柯忍說，嫌犯對數輛特斯拉電動車開了三槍，因此認為這是有「針對性」的攻擊。

警方在嫌犯住處搜出數枝步槍、一把手槍、一把獵槍及許多槍枝零件。

另一方面，有鑑於近來針對特斯拉產品和設施的破壞事件與日俱增，聯邦調查局長巴特爾(Kash Patel)24日在X平台宣布，該局已成立一支由10人組成的特別任務小組，專責調查針對特斯拉的破壞與縱火案件。

巴特爾同時呼應司法部長邦迪(Pam Bondi)早先的說法，將針對特斯拉的攻擊行為定調為「國內恐怖主義」。