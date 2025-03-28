我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 針對多起破壞事件 FBI設調查小組

記者張聲肇／綜合報導
拉斯維加斯大都會警局27日宣布偵破日前針對當地特斯拉維修廠的攻擊案件，並公布嫌犯身分為36歲的亞裔男子保羅·金。(拉斯維加斯大都會警局)
拉斯維加斯大都會警局27日宣布偵破日前針對當地特斯拉維修廠的攻擊案件，並公布嫌犯身分為36歲的亞裔男子保羅·金。(拉斯維加斯大都會警局)

拉斯維加斯亞裔男子保羅·金(Paul Kim)涉嫌在3月18日對特斯拉維修廠投擲汽油彈並開槍，於26日被逮捕並移送內華達州克拉克郡監獄羈押；金姓男子面臨縱火、持有爆炸物、毀壞財產等多項重罪指控。

NBC新聞台報導，36歲的保羅·金是電影攝影師；拉斯維加斯大都會警局助理局長柯忍(Dori Koren)27日說，警探發現嫌犯駕駛黑色現代Elantra汽車逃離現場，得以辨認出身分並最終將其逮捕。「我們24小時辦案，局長麥馬希爾(Kevin McMahill)和FBI探員艾凡斯(Charge Spencer Evans)將本案視為最優先案件，投入巨大人力偵辦。」

麥馬希爾說，他們動用了拉斯維加斯全部的監視器、無人機、車牌辨識系統等，「科技的確幫了很大的忙」。

金姓男子不只觸犯內華達州法，還有聯邦法律，包括持有未登記的槍械、縱火等。

FBI拉斯維加站特別探員艾凡斯說，「我要對企圖從事類似攻擊的人說，拿汽油彈去炸私人財產，恐嚇自己的鄉里，根本算不上勇敢或高貴。」「最後受到法律追究，面對長期坐牢判刑的，就剩下你自己一人。」

3月18日清晨2點45分，一名黑衣人攻擊賭城巴杜拉大道6260號的特斯拉維修中心，「嫌犯似乎使用了汽油彈和武器」，遂行針對馬斯克所屬產業的破壞與抗議行為。柯忍說，嫌犯對數輛特斯拉電動車開了三槍，因此認為這是有「針對性」的攻擊。

警方在嫌犯住處搜出數枝步槍、一把手槍、一把獵槍及許多槍枝零件。

另一方面，有鑑於近來針對特斯拉產品和設施的破壞事件與日俱增，聯邦調查局長巴特爾(Kash Patel)24日在X平台宣布，該局已成立一支由10人組成的特別任務小組，專責調查針對特斯拉的破壞與縱火案件。

巴特爾同時呼應司法部長邦迪(Pam Bondi)早先的說法，將針對特斯拉的攻擊行為定調為「國內恐怖主義」。

特斯拉 內華達州 FBI

上一則

川普敵意 美加邊境小鎮處境艱辛 面臨存亡危機

下一則

白卡保險公司獲重複給付 3年浪費43億稅金

延伸閱讀

「特斯拉是支信仰股」1周反彈25% 鐵粉堅信自駕車未來

「特斯拉是支信仰股」1周反彈25% 鐵粉堅信自駕車未來
馬斯克認汽車關稅對特斯拉影響大 川普說他沒提出建議

馬斯克認汽車關稅對特斯拉影響大 川普說他沒提出建議
全球反馬斯克 火燒特斯拉、被噴「納粹汽車」… 股價腰斬

全球反馬斯克 火燒特斯拉、被噴「納粹汽車」… 股價腰斬
超越特斯拉 「比亞迪」去年營收破千億美元創新高

超越特斯拉 「比亞迪」去年營收破千億美元創新高

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

2025-03-21 02:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
西南航空一架客機停靠在佛州奧蘭多國際機場的資料照片。路透

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

2025-03-21 09:01
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」