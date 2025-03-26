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去年攔檢查獲金條未被控罪 德州2無證華人遭遣返 金條卻被沒收

記者張聲肇／綜合報導
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25歲的陳偉健(左)和46歲林文強(右)將被遣返，所帶金條被沒收。(范丹特郡監獄照)
25歲的陳偉健(左)和46歲林文強(右)將被遣返，所帶金條被沒收。(范丹特郡監獄照)

德州范丹特郡(Van Zandt)檢察官柯瑞(Tonda Curry)24日表示，去年德州警察在20號州際公路攔檢時，從車內查獲價值25萬元金條，兩名無證華人將被遣返，但金條沒收。

柯瑞說，她不會對兩名中國移民提出洗錢的罪控，但要用賣掉黃金的錢來支付民事和解費用，剩下的歸公，用於執法。

根據逮捕檔案，去年8月初，25歲的陳偉健(Weijian Chen譯音)和46歲的林文強(Wenqiang Lin譯音)駕駛的Chevy轎車離前車太近，被威爾斯據點(Wills Point)警察休斯(Charlie Hughes)攔下。

休斯帶著的警犬嗅出可疑的地方，但他沒查到毒品，卻從背包中查獲19根金條。柯瑞檢察官說，她本來想以洗錢罪名起訴兩人，但她無法證明兩人涉及犯罪，查到最後，只能說金條屬於「涉嫌詐騙老人投資」的詐騙集團所有，兩人非主謀，大概只是走私運貨的嫌犯。

兩人被移送到聯邦的移民局羈押，她認為會被遞解出境，因為他們非法入境。移民局未回覆媒體詢問兩人身分、權益的有關問題。

柯瑞說，刑事起訴兩人不再進行，民事處理金條較簡單。兩人曾說，金條不是他們的，因此「不能還給他們，讓他們帶走。」

金條處理的方法是：付兩人的律師每人12盎司黃金，剩下的賣掉充公。柯瑞說，「雖然我說不出他們犯了什麼罪，但他們又怎能從中獲利？幹嘛不把這筆錢用來打擊犯罪？」

柯瑞指出，州法規定賣掉黃金剩下的19.5萬元，70%歸威爾斯據點警局。她預期警局會用這筆錢購置新車，給調查人員用。「我們這個郡很小，這筆錢可大大減輕納稅人的負擔。」

柯瑞 移民 德州

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