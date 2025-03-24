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律師捏造證據 知名科學家百萬賠償金泡湯、還要付53萬元訴訟費

編譯俞仲慈／即時報導
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氣候科學家曼恩。(美聯社)
氣候科學家曼恩。(美聯社)

一位知名氣候科學家去年在一場毀謗官司中獲得100萬元賠償金，不料後來法官發現原告律師提供假證據，不但撤銷百萬賠償金還裁定原告得支付53萬元訴訟費。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，知名氣候科學家曼恩(Michael Mann)被兩名保守派學者辛伯格(Rand Simberg)與史丹恩(Mark Steyn)批評為「如猥褻兒童一般玩弄科學數據」，自認遭到學術汙衊，不但造成個人精神痛苦並導致失去研究經費贊助，於是怒告兩人以及出版機構「國家評論」(National Review)毀謗。

此案去年年初在哥倫比亞特區高等法院審理，陪審團裁定兩名被告罪名成立，判決曼恩勝訴並獲得100萬元賠償金，不料時隔一年，官司出現180度翻轉，不但毀謗指控被駁回，百萬元賠償金落空，曼恩還得倒貼一筆錢。

原來曼恩的律師團隊在審判時向陪審團展示一張圖表，列出曼恩名譽受損後蒙受的金錢損失高達970萬元，但根據曼恩個人證詞，損失金額僅11萬2000元；而且曼恩聲稱毀謗前後的贊助收入差距也從原本280萬元下修為237萬元。

因此承審法官厄文(Alfred S. Irving Jr.)12日以「惡意的不當行為」嚴詞譴責原告律師團的行為「是對法院權威的羞辱以及對訴訟程序完整性的攻擊」，宣布撤銷100萬元賠償金，同時對被告之一史丹恩的罰緩也大幅降至5000元。

曼恩律師之一方丹(Peter J. Fontaine)表示，原告「認為法院犯了事實與法律錯誤，將進一步追究」，不排除繼續上訴。

不過，今年元月，法院依評論者個人不需承擔法律費用的規定，要求曼恩必須支付「國家評論」超過53萬元訴訟費用。

被告律師團隊在新裁決出爐後，主張是言論自由的一大勝利，證明曼恩的誹謗指控毫無根據，同時史丹恩的經紀人豪斯(Melissa Howes)也發文表示：「最終他的謊言還是被揭穿了。」

「國家評論」編輯羅瑞(Rich Lowry)則以電子郵件回應媒體：「我們從一開始就認為曼恩的提告毫無根據，很高興看到這起官司瓦解，儘管為時已晚。」

厄文 華盛頓郵報

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