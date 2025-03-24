Google地圖上 逾萬假商家行騙 谷歌提告

谷歌公司指逾萬空頭帳號在谷歌地圖虛設商店行號行騙，圖為從手機螢幕截圖舊金山灣區地圖。用戶可以搜尋附近商家。(美聯社)

Google (谷歌)公司發現上萬個空頭帳號在旗下地圖(Google Maps)平台上虛設商店行號，已就詐欺情事提告。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，19日提出的訴訟指出，一名男子創建並兜售假的商業資料。

德州 一家企業率先報警，指一名鎖匠冒充其公司，而這只是冰山一角；這起事件讓Google啟動調查，結果揪出並刪除萬餘個非法清單，包括假的公司地址，以及遭駭或被勒索的合法帳號。

Google法律總顧問莉瑪‧德萊恩‧普拉多(Halimah DeLaine Prado)19日接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)晨間節目「CBS Mornings Plus」訪問時表示，「一旦我們收到實為詐欺的警報，我們就會盡力調查類似的詐欺清單。」

Google發現，許多騙局集中在人們面對緊急情況或高度壓力下所需的服務，例如鎖匠或拖車公司。

德萊恩‧普拉多表示，「騙子愈來愈猖獗」，騙子會先釋出「誘餌」，當有人搜尋地圖卻未聯繫到有證照的專業人士，便會掉入假清單陷阱。

另有情況是，消費者打電話給真公司，但號碼被攔截並透過「開發潛在客戶服務」(lead generation service)，轉撥給騙子。無論何種方式，消費者聯絡到的公司，都會與預期的不同；接著，當騙子到場，通常會坐地起價、獅子大開口。

Google指出，這類騙局針對處境不佳的對象，而騙子往往會利用這項形勢差異壓迫處於弱勢的一方。

Google調查發現，這些騙子並非單獨行動，他們與全球代理商合作，並透過社群媒體 擴大影響力。

訴訟中的案例指出，一名騙子在多個臉書(Facebook)群組打廣告，宣稱可繞過Google的「五星評論」。

對於如何自保不上當，德萊恩‧普拉多建議，使用者應檢查公司的短網址和電話號碼，確認資料相符，「若察覺異狀，隨即停止」。

此外，若對方要求不必要的資訊，如社安碼等，這便是需提高警覺的危險訊號。