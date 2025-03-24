我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

Google地圖上 逾萬假商家行騙 谷歌提告

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷歌公司指逾萬空頭帳號在谷歌地圖虛設商店行號行騙，圖為從手機螢幕截圖舊金山灣區地圖。用戶可以搜尋附近商家。(美聯社)
谷歌公司指逾萬空頭帳號在谷歌地圖虛設商店行號行騙，圖為從手機螢幕截圖舊金山灣區地圖。用戶可以搜尋附近商家。(美聯社)

Google(谷歌)公司發現上萬個空頭帳號在旗下地圖(Google Maps)平台上虛設商店行號，已就詐欺情事提告。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，19日提出的訴訟指出，一名男子創建並兜售假的商業資料。

德州一家企業率先報警，指一名鎖匠冒充其公司，而這只是冰山一角；這起事件讓Google啟動調查，結果揪出並刪除萬餘個非法清單，包括假的公司地址，以及遭駭或被勒索的合法帳號。

Google法律總顧問莉瑪‧德萊恩‧普拉多(Halimah DeLaine Prado)19日接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)晨間節目「CBS Mornings Plus」訪問時表示，「一旦我們收到實為詐欺的警報，我們就會盡力調查類似的詐欺清單。」

Google發現，許多騙局集中在人們面對緊急情況或高度壓力下所需的服務，例如鎖匠或拖車公司。

德萊恩‧普拉多表示，「騙子愈來愈猖獗」，騙子會先釋出「誘餌」，當有人搜尋地圖卻未聯繫到有證照的專業人士，便會掉入假清單陷阱。

另有情況是，消費者打電話給真公司，但號碼被攔截並透過「開發潛在客戶服務」(lead generation service)，轉撥給騙子。無論何種方式，消費者聯絡到的公司，都會與預期的不同；接著，當騙子到場，通常會坐地起價、獅子大開口。

Google指出，這類騙局針對處境不佳的對象，而騙子往往會利用這項形勢差異壓迫處於弱勢的一方。

Google調查發現，這些騙子並非單獨行動，他們與全球代理商合作，並透過社群媒體擴大影響力。 

訴訟中的案例指出，一名騙子在多個臉書(Facebook)群組打廣告，宣稱可繞過Google的「五星評論」。

對於如何自保不上當，德萊恩‧普拉多建議，使用者應檢查公司的短網址和電話號碼，確認資料相符，「若察覺異狀，隨即停止」。

此外，若對方要求不必要的資訊，如社安碼等，這便是需提高警覺的危險訊號。

Google 德州 社群媒體

上一則

您真的100歲？ 他迷上長壽 揭穿「假人瑞」

下一則

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

延伸閱讀

谷歌地圖驚爆上萬家虛假企業 這類緊急服務詐騙最多

谷歌地圖驚爆上萬家虛假企業 這類緊急服務詐騙最多
史上最大手筆 谷歌砸320億現金收購雲安全公司Wiz

史上最大手筆 谷歌砸320億現金收購雲安全公司Wiz
谷歌遭控給白人、亞裔較高薪資 同意2800萬和解

谷歌遭控給白人、亞裔較高薪資 同意2800萬和解
AI威脅防護 谷歌史上最大收購 砸320億併雲端安全新創Wiz

AI威脅防護 谷歌史上最大收購 砸320億併雲端安全新創Wiz

熱門新聞

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報