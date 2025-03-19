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奧州野火 400屋毀4死200傷 恐延燒德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

記者張聲肇／綜合報導
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奧州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損。圖為居民在灰燼中尋找物品。(美聯社)
奧州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損。圖為居民在灰燼中尋找物品。(美聯社)

官員18日說，奧克拉荷馬州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損，乾燥情況持續，強風可能從奧克拉荷馬西部延燒到德州鍋柄帶和新墨西哥州東南部。

強風烈焰導致的死亡案例，包括濃煙灰塵下，能見度低發生車禍而造成一人死亡。

周末氣候平靜，救火人員得以將德州和奧州主要火勢控制住，國家氣象局18日發布警告，說這兩州乾燥易燃的天候，可能隨引發新的野火。氣象預報時速50哩的陣風、乾燥的天候和「易燃物」湊合在一起，火苗一起就可能迅速蔓延。

奧州靜水市以西數哩外出現新的野火 。(美聯社)
奧州靜水市以西數哩外出現新的野火 。(美聯社)

奧州林業服務局官員莫克斯(Keith Merckx)說，野火一旦燃起，就很難阻擋，「蔓延的速度非人力所能及。」他說，官方的注意力重新放到奧州中、西部，因為未來幾天強風預計會再起，18日早上11點起，全州多數地區再度進入野火預警狀態。

家在靜水(Stillwater)市的夏弗然(Andrine Shufran)和丈夫17日忙著扒疏被夷為平地的住家殘留的灰燼，感慨說「無法預測，也不容你嘆公不公平，我們這一帶的房子就只有兩種選擇--還能挺立，或夷為平地。」

靜水市在奧克拉荷馬市東北65哩，人口5萬，是奧克拉荷馬州立大學所在地，像她家一樣被野火焚毀的就有70戶。

夏弗然是奧州大寵物動物園「昆蟲探險館」館長，她說，家裡遭逢祝融之災後，現在和過去的學生、朋友、市府官員都紛紛伸出援手。「奧克拉荷馬人是這麼棒，朋友、鄰里一一向你伸出援手，讓我感動莫名。」

靜水市長爵易斯(Will Joyce)17日就在臉書上發布警示，說火災情況可能還會更糟。「必要時，請趕緊行動。」

靜水市西南部羅根郡鄉間兩地的居民，17日下午，在野火肆虐面積達47平方哩後，奉命撤離家園躲避可能被強風和乾燥帶來的火勢。

奧克拉荷馬州 德州 新墨西哥州

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