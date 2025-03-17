「龐氏騙局」詐財800萬元當賭本 前NFL球員遭判刑2.5年

李克從2015年至2020年間，以高報酬、假投資的龐氏騙局吸引六名被害人上鉤，累計交付800萬元。（取材自推特）

前職業美式足球(NFL)運動員因沉溺賭博，以投資名義設下龐氏騙局，詐騙六名被害人，得手數百萬元當成個人賭博資本，被法院判刑兩年半。

根據今日美國報(USA Today)報導，曾效力於亞特蘭大 獵鷹隊(Atlanta Falcons)和綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)的「線衛」(linebacker)李克(John Robert Leake)從2015年至2020年間，以高報酬、假投資的龐氏騙局吸引六名被害人上鉤，累計交付800萬元給李克打理，直到東窗事發，移送加州 中區聯邦法院審理。

Participation in sports does not make men moral or virtuous. John Leake, 43, a former NFL linebacker, ran a real estate Ponzi scheme defrauding multiple victims out of more than $5 million. He didn’t become an immoral person, all of a sudden, at 43.https://t.co/BSdpoSelJX — Anthony Bradley (@drantbradley) 2025年3月11日

聯邦法官華特(John F. Walter)10日宣判，李克入獄服刑兩年半並裁定償還六名受害者500萬元，檢察官指控：「李克以明目張膽的欺騙手法騙走朋友與熟人數百萬元。」並強調：「被告對那些視為朋友的人說謊，說服他們投資根本不存在的商業投資，將得手的資金用來支付個人開銷，或者償還欠款，以便繼續騙下去。」

現年43歲的李克去年9月間與檢方達成認罪協議揭露其詐騙手法，首先不斷向友人吹噓在洛杉磯 與哥斯大黎加(Costa Rica)投資豪宅獲利可觀，然後拉攏雙方熟人參與投資，結果騙到手的資金卻用來承租豪宅，當起二房東再賺一筆。

李克還謊稱與某位「知名億萬富翁」有生意來往，被害人不疑有他，挑出60萬元參與億萬富翁投資案；甚至以捏造的合約欺騙朋友投資50萬元購買「哥斯達黎加房產」，卻從未將資金交付建商。

至於第六位被害人是李克與朋友共進晚餐時認識的外人，僅以投資杜拜(Dubai)房地產為名被騙走280萬元，卻被李克拿來挖東牆、補西牆，損失最為慘重。

被告律師戴維斯(Evan J. Davis)在法官宣判後透露：「李克之所以犯下這些罪行，絕大程度是因為賭博成癮。」並補充道：「幸好他已經接受治療且大有進步，可望走回正軌。」

李克在審判期間對於自己沉溺賭博設局詐騙的犯罪行徑相當後悔並承諾未來要重新做人；他說：「對我而言，賠償六名被害人所有損失非常重要。」