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逼跳蹦床還不給飯吃 德州夫婦虐死8歲養女被判18年、無期

編譯俞仲慈／即時報導
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奧德薩市(Odessa)48歲男子史瓦茲(Daniel Schwarz)與妻子，強迫收養的女兒長期跳蹦床，而且故意不給食物與飲水作為處罰，導致女童不幸脫水死亡，雙雙被控謀殺，養母被判處無期徒刑，至於父親在認罪後則被判處18年徒刑。(取材自X平台)
奧德薩市(Odessa)48歲男子史瓦茲(Daniel Schwarz)與妻子，強迫收養的女兒長期跳蹦床，而且故意不給食物與飲水作為處罰，導致女童不幸脫水死亡，雙雙被控謀殺，養母被判處無期徒刑，至於父親在認罪後則被判處18年徒刑。(取材自X平台)

德州一對夫婦強迫收養的女兒長期跳蹦床，而且故意不給食物與飲水作為處罰，導致女童不幸脫水死亡，雙雙被控謀殺，養母被判處無期徒刑，至於父親在認罪後則被判處18年徒刑。

根據今日美國報(USA Today)報導，德州艾克特郡(Ector County)地區檢察官辦公室透過社群平台發表聲明，證實來自奧德薩市(Odessa)48歲男子史瓦茲(Daniel Schwarz)對於犯下過失殺人罪坦承不諱，已於上周被法院判處18年徒刑。

報導指出，2020年8月29日當天警方接獲報案，派遣急救人員趕赴史瓦茲家中，發現八歲女童潔琳(Jaylin)已經當場死亡，當時史瓦茲與妻子艾希莉(Ashley)共同收養這名8歲女童並擔任法定監護人。

警方調查後發現，史瓦茲夫婦經常懲罰女童，包括不准吃早餐、不准喝水以及強迫在蹦床不斷跳躍，至於潔琳的死因經過法醫驗屍後，確認死於脫水，因此這對夫婦被控謀殺潔琳而雙雙被捕。

承辦檢察官加利文(Dusty Gallivan)公布聲明指出：「調查發現被告史瓦茲與其妻艾希莉強迫養女在蹦床跳了一段很長時間，而且故意不給食物與飲水作為懲罰。」並強調：「當時蹦床表面溫度約為華氏110度。」

檢方以謀殺罪起訴史瓦茲夫婦，其中艾希莉因犯下一級謀殺罪於2023年5月1日被陪審團定罪，被判處三次終身監禁且不得假釋；至於史瓦茲則是在上周向檢方認罪而被判處18年徒刑。

檢察官加利文對於這起女童受虐致死案強調：「判決結果證明我們檢察官與奧德薩警方為伸張正義，堅持不懈的努力與奉獻精神終於得到回饋。」

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