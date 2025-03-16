維州女護士虐嬰案 再增7童受害 恐吃100年牢飯

26歲女護士史托特曼(Erin Strotman)去年底爆出虐嬰案，經過檢調深入調查，發現2023年也有類似案件發生，至少7名嬰兒受害，女護士未來恐面臨最高100年徒刑。(取材自X平台)

維吉尼亞州 一家醫院去年底爆發女護士虐待新生兒骨折案，經過檢調深入調查，發現2023年也有類似案件發生，至少7名嬰兒受害，涉案的女護士未來恐面臨最高100年徒刑。

根據今日美國報(USA Today)報導，針對維州 李奇蒙(Richmond)「亨利可醫院」(Henrico Doctors' Hospital)26歲女護士史托特曼(Erin Strotman)虐嬰案，10日舉行聽證會，檢方指控被告惡行重大，新增包括4項虐待兒童與兩項惡意傷害等6項罪名。

亨利可郡(Henrico County)聯邦檢察官泰勒(Shannon Taylor)指出：「雖然已有一人因涉嫌傷害一名受害者而遭到逮捕，但我要強調此案仍在持續調查，可能涉及2023年與2024年更多罪行。」

檢方目前掌握至少7名受害嬰兒，其中3名2024年受害、4名2023年受害，泰勒強調：「檢方不僅有監視畫面佐證，還有其他證據，如果不深入調查此案細節，難以釐清被告特定的犯罪模式。」

報導指出，去年11月間，亨利可醫院醫護人員發現新生兒加護病房(NICU)有3名嬰兒出現不明原因的骨折，調閱監視器畫面赫然發現史托特曼涉嫌虐待嬰兒，隨即報警並通知被害人家屬。

去年12月底，史托特曼遭到警方逮捕，直到上個月12日繳交2萬5000元保釋金，以及同意與父母同住並佩戴GPS監視器後，終於交保候傳。

儘管史托特曼是一名合格護理師可以在全國39州執業，但仍被法官裁定禁止與未成年人或虛弱成年人同處一室或照顧他們。

目前史托特曼是2023年至2024年間虐待7名新生兒的唯一嫌疑人，因此泰勒強調：「針對2023年受害嬰兒的調查工作仍在持續進行。」並透露史托特曼本月20日將再次出庭應訊，一旦所有罪名成立，最高將面臨100年刑期。

Erin Strotman, a former nurse at a neonatal intensive care unit (NICU) in Virginia, has been hit with several new child abuse-related charges in connection with babies injured while under the hospital's care. https://t.co/krIPtYkA2K — 8 News Now (@8NewsNow) 2025年3月12日