我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

維州女護士虐嬰案 再增7童受害 恐吃100年牢飯

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
26歲女護士史托特曼(Erin Strotman)去年底爆出虐嬰案，經過檢調深入調查，發現2023年也有類似案件發生，至少7名嬰兒受害，女護士未來恐面臨最高100年徒刑。(取材自X平台)
26歲女護士史托特曼(Erin Strotman)去年底爆出虐嬰案，經過檢調深入調查，發現2023年也有類似案件發生，至少7名嬰兒受害，女護士未來恐面臨最高100年徒刑。(取材自X平台)

維吉尼亞州一家醫院去年底爆發女護士虐待新生兒骨折案，經過檢調深入調查，發現2023年也有類似案件發生，至少7名嬰兒受害，涉案的女護士未來恐面臨最高100年徒刑。

根據今日美國報(USA Today)報導，針對維州李奇蒙(Richmond)「亨利可醫院」(Henrico Doctors' Hospital)26歲女護士史托特曼(Erin Strotman)虐嬰案，10日舉行聽證會，檢方指控被告惡行重大，新增包括4項虐待兒童與兩項惡意傷害等6項罪名。

亨利可郡(Henrico County)聯邦檢察官泰勒(Shannon Taylor)指出：「雖然已有一人因涉嫌傷害一名受害者而遭到逮捕，但我要強調此案仍在持續調查，可能涉及2023年與2024年更多罪行。」

檢方目前掌握至少7名受害嬰兒，其中3名2024年受害、4名2023年受害，泰勒強調：「檢方不僅有監視畫面佐證，還有其他證據，如果不深入調查此案細節，難以釐清被告特定的犯罪模式。」

報導指出，去年11月間，亨利可醫院醫護人員發現新生兒加護病房(NICU)有3名嬰兒出現不明原因的骨折，調閱監視器畫面赫然發現史托特曼涉嫌虐待嬰兒，隨即報警並通知被害人家屬。

去年12月底，史托特曼遭到警方逮捕，直到上個月12日繳交2萬5000元保釋金，以及同意與父母同住並佩戴GPS監視器後，終於交保候傳。

儘管史托特曼是一名合格護理師可以在全國39州執業，但仍被法官裁定禁止與未成年人或虛弱成年人同處一室或照顧他們。

目前史托特曼是2023年至2024年間虐待7名新生兒的唯一嫌疑人，因此泰勒強調：「針對2023年受害嬰兒的調查工作仍在持續進行。」並透露史托特曼本月20日將再次出庭應訊，一旦所有罪名成立，最高將面臨100年刑期。

維吉尼亞州 維州

上一則

逼跳蹦床還不給飯吃 德州夫婦虐死8歲養女被判18年、無期

下一則

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

延伸閱讀

屋崙市長特別選舉 2領先候選人辯論交鋒

屋崙市長特別選舉 2領先候選人辯論交鋒
屋崙市長選舉2領先者芭芭拉李、泰勒 各集資數十萬競選基金

屋崙市長選舉2領先者芭芭拉李、泰勒 各集資數十萬競選基金
男子在郵輪賭場贏錢還賺到免費搭乘 資深玩家卻這樣說

男子在郵輪賭場贏錢還賺到免費搭乘 資深玩家卻這樣說
如何反擊川普關稅？加拿大正研究外包給美企的政府合約

如何反擊川普關稅？加拿大正研究外包給美企的政府合約

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10
一架飛機13日早晨從德州梅斯奇特機場起飛後不久墜毀。（擷自YouTube@Fox 4 Dallas-Fort Worth）

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

2025-03-13 11:17
滋事分子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)

旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠

2025-03-12 20:03

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲