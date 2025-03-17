密州前教師被控用AI 製作未成年學生色情片

涉嫌利用AI生成技術偽造未成年學生色情影片的密西西比州前任中學教師瓊斯，目前已遭逮捕起訴。(拉法葉郡警長辦公室)

密西西比州一名教師利用AI 技術製作未成年學生的色情影片，遭檢舉後，先是丟了飯碗，還將面臨司法審判。

今日美國報(USA Today)報導，密州北區聯邦法院本月6日公布一份刑事起訴書，指控柯林斯中學(Corinth Middle School)前任教師、現年30歲的瓊斯(Wilson Jones)涉嫌使用AI技術製作並持有變造的兒童色情影片，遭到聯邦起訴。

柯林斯學區 (Corinth School District)在聲明指出：「本學區網路篩選系統向學區管理部門提報，發現某教師電腦有不當活動，經學區調查後採取行動，依規定向密州教育廳教師不當行為辦公室(Mississippi Department of Education Office of Educator Misconduct)通報此事。」因此被告已於去年11月21日請辭。

報導指出，警方於2月26日收到密州教育廳的電郵，告知元月29日接獲學區檢舉，隔天聯邦調查局(FBI )約談柯林斯學區主管柴德里斯(Lee Childress)並發出傳票要求學區保存文件、筆記型電腦、影片等所有相關物證，正式啟動調查。

根據FBI初步調查，去年11月19日，柯林斯中學校長收到簡訊告知，負責監控學區電腦網路下載或分享不當內容的應用程式Bark Alert於當天下午1時17分發現被告電腦嚴重違紀並註記為「情色」(sexual)。

隨後校長登入被告電腦瀏覽三支影片，發現內容全是未成年學生(年齡為14歲至16歲)「作出不當行為，包括接吻與裸露」，於是隔天早上約談瓊斯，後者坦承使用AI技術製作影片，但「聲稱內容並非情色」。

起訴書證實，瓊斯製作的影片使用的素材來自社群媒體，僅承認其中一張照片是當地學生，不過FBI幹員調閱影片後，確認至少有八名青少年受害，而且全都當地學區學生。

學區家長韋德(Jasmica Wade)忿忿不平表示：「我們送他們上學是為了學習，而非讓他們經歷這些、更不應該經歷這些。」

據了解瓊斯已於日前繳交2萬元保釋金交保候傳，預計21日出庭應訊。