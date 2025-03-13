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南加61歲華男豪宅內遭槍擊亡 13歲兒恐目睹父被殺

記者邵敏／亞凱迪亞報導
洛杉磯亞凱迪亞市豪宅區11日晚發生入室凶殺案，屋主死者為華人，當地媒體報導，死者家人甚至可能目睹凶案。洛杉磯郡警局正積極追查此案。(取自X平台)
洛杉磯亞凱迪亞市豪宅區11日晚發生入室凶殺案，屋主死者為華人，當地媒體報導，死者家人甚至可能目睹凶案。洛杉磯郡警局正積極追查此案。(取自X平台)

加州洛杉磯華人聚居的亞凱迪亞市(Arcadia)豪宅，11日(周二)晚發生入室槍殺案，本報獲悉，死者為華人；據地方媒體報導，死者13歲的兒子與女主人可能親眼目睹親人遇害，事發後並由兒子向警方報案。

(視頻來源：記者邵敏)

警全副武裝 手持重武器

上述案件發生在11日晚6時30分左右，地點位於亞市Woodland Lane 50號街區，靠近N Santa Anita Ave。記者在案發當晚趕到現場，看到附近街區有多輛警車，周圍拉著警戒線，多名警察全副武裝。除Woodland Lane上部署不少警力外， Santa Anita Ave上也停著警車，手持重武器的警察嚴陣以待。

現場畫面顯示，警方抵達此處後，發現一名男子受槍傷。洛杉磯郡警局指出，這名成年男受害者被送往當地醫院搶救，但因傷勢過重死亡。當局尚未公布受害者身分。本報獲悉，遇害者為華人，且是房子的男主人。

KTLA 5電視台報導，被害人有一名13歲的兒子，他在父親被入侵者槍殺後撥打911報警。現場畫面顯示，一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交談，不確定這對母子是否被害人家屬。也有消息稱，受害華人家庭有一個女兒，母女不擅英文，可用普通話流利交流。

洛杉磯郡亞凱迪亞11日發生入室槍殺命案，死者為華裔男主人。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯郡亞凱迪亞11日發生入室槍殺命案，死者為華裔男主人。（記者邵敏／攝影）

驚悚槍案 華男腹部中彈

調查員稱，孩子和母親回到家後，發現一名嫌犯強行闖入，於是報警。洛郡警官Steven De Jong證實，嫌疑人當時將母子帶入屋內，61歲的父親腹部中彈，還不清楚這名父親是否在家人面前被槍殺。「我無法想像那是什麼感覺，如果孩子確實目睹父親被槍殺。」De Jong表示，這對整個家庭來說，都是非常可怕的，「看來可能是出於個人動機」。

自由媒體公司RMG News在報導中稱，有亞市居民在入室搶劫案中被槍殺。警方尚未公布槍案的動機，也未公布更多調查細節，目前還不清楚嫌犯是否仍在逃。

家中似乎沒有東西被盜

亞市議員鄭博仁、王愛琳均向本報證實這起槍擊案指出，案發地點是一個安靜的居民社區，也是當地的豪宅區。據房地產網Zillow資料，該住宅市值600多萬元。當晚8時30分，住在這條街上的一名華人母親帶孩子回家，看到這麼多警察圍在家附近，非常震驚，但聽說發生了槍擊案後，就匆匆離開。

據悉，事件中母親和孩子未受傷害，家中似乎也沒有任何東西被盜。案發後，調查人員查看監視器追查嫌疑人，並與目擊者交談。任何了解情況的人，都可以聯繫警長部門凶案調查科，電話：323-890-5500。希望保持匿名，可以撥打犯罪熱線800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org。

亞市警局11日晚9時25分曾發布消息稱，警察正在Woodland Lane 100號街區、Hacienda Drive 100號街區、N Santa Anita Ave 1200號街區調查案件，提醒居民避開這些道路。

一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流。(截圖自KTLA 5電視畫面)
一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流。(截圖自KTLA 5電視畫面)
案發當晚，現場街區停著多部警車，周圍拉著警戒線。(記者邵敏／攝影)
案發當晚，現場街區停著多部警車，周圍拉著警戒線。(記者邵敏／攝影)

華人 洛杉磯 槍擊

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