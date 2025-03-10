佛州少女住男網友家 疑遭殺害肢解

佛州16歲少女米蘭達·科塞特被男網友誘騙見面後，疑似遭到綁架，毆打、甚至殺害和肢解，警方目前仍在搜尋遺體。(聖彼得堡市警局)

佛州 聖彼得堡市(St. Petersburg)警局稱，上個月一名16歲少女米蘭達·科塞特(Miranda Corsette)與一名男子見面後遭到綁架，可能遭到毆打、殺害和肢解，警方仍在搜尋其遺體。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，警方在新聞稿中表示3月6日一名目擊者聲稱掌握了有關一名失蹤青少女可能被綁架並被謀殺的資訊。科塞特是在社群媒體 應用程式上認識35歲的史蒂芬·格雷斯(Steven Gress)，2月14日被誘騙到格雷斯位於第27大道北2708號的雙拼屋(duplex)住家中。這是兩人首次見面，科塞特當天也安全回家，而隔天又去了格雷斯家。

這次科塞特在男方家中住了好幾天，直到2月20日發生爭吵和毆打。調查人員認為科塞特是在2月20日至24日之間遭到殺害，格雷斯將她的遺體運到了拉哥市(Largo)馬洛里大道12243號的一棟房子裡。警方指出，拉哥房子中的證據表明遺體被肢解，據信又被載到希爾斯伯勒郡(Hillsborough County)拉斯金第14大道東南2893號的一個垃圾箱裡，警探已經確認該垃圾箱位置，但還在努力尋找遺體。

直到2月24日科塞特才在格爾夫波特(Gulfport)警局被通報失蹤。格雷斯5日因持有毒品和用魚叉瞄準其37歲的同居女友米雪兒·布蘭德斯(Michelle Brandes)而被捕。由於科塞特停留在格雷斯家時，布蘭德斯同時也住在該處，她和格雷斯都面臨一級謀殺指控，格雷斯還多了綁架指控，警方表示隨著調查進行預計將提出更多指控；警方一度搜尋布蘭德斯的行蹤，不過她已於8日早上投案。