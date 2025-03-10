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27歲印州男攜槍赴白宮 遭特勤開槍… 川普當時在佛州

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統9日晚從佛州回到白宮。當天上午一名疑似精神異常的男子持槍在白宮附近徘徊，特勤人員立即開槍射擊。(路透)
川普總統9日晚從佛州回到白宮。當天上午一名疑似精神異常的男子持槍在白宮附近徘徊，特勤人員立即開槍射擊。(路透)

一名來自印第安納州且疑似精神異常的男子，9日(周日)上午持槍在白宮附近徘徊，被特勤局及時發現，由於該名男子拒絕放下武器，迫使執法人員開槍，結束危機。事發當時川普總統並不在白宮而是在佛羅里達州度假。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，特勤局證實9日上午，白宮附近出現一名持槍的可疑男子，由於男子拒絕警方盤查，特勤局幹員被迫開槍，男子中彈後送醫急救，但其傷勢如何並不清楚。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)聲明表示，特勤局事前接獲通密，指稱「一名有自殺傾向的男子」從印第安納州開車前往華府，隨後特勤局幹員在白宮附近，看到符合描述的可疑男子並找到其停放的汽車。

古利耶米在社群平台X發布聲明指出：「當員警靠近該名男子時，他揮舞槍枝與執法人員發生對峙，最終我方只好開槍射擊。」所幸並沒有執法人員受傷。

執法消息人士向CNN透露，本月8日當天，華府警方接獲來自印第安納州北曼徹斯特(North Manchester)警方發布的「BOLO」(Be on the Lookout 簡稱)警告，宣稱一名年約27歲精神異常的男子道森(Andrew Dawson)隨身攜帶武器，駕車前往華府，可能會故意挑釁警方公權力。

隨後警方在距離白宮約一個街口處，也就是艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)附近發現一部汽車以及一名可疑路人在街頭徘徊，當警方靠近盤查時，道森將手槍指向自己，且無視警方要求放下武器的警告，接著把槍口瞄準執法人員，由情況危急，警方當場連開數槍，隨後還在道森座車內查獲另外一把步槍。

古利耶米表示，此案將交由華府警局「內務部門暴力調查小組」(Internal Affairs Division Force Investigations Team)調查，也是哥倫比亞特區槍擊事件主要負責單位。

白宮 華府 印第安納州

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