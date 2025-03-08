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殺害前女友雙親 南卡死刑犯選擇槍決伏法 15年來首次

記者顏伶如／綜合報導
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南卡羅來納州67歲死囚席格蒙於7日遭槍決，晚間6時8分被宣告死亡。(美聯社)
南卡羅來納州67歲死囚席格蒙於7日遭槍決，晚間6時8分被宣告死亡。(美聯社)

南卡羅來納州一名死刑犯成為美國15年來第一個由行刑隊(firing squad)執行槍決的案例。行刑隊由三名自願參加的獄卒組成；67歲死囚席格蒙(Brad Sigmon)於7日伏法，晚間6時8分被宣告死亡。

2001年，席格蒙原本要綁架前女友但未成功，前女友的雙親位於格林維爾郡(Greenville County)住家被席格蒙以棒球棒雙雙打死。席格蒙落網後對警方供稱，原本打算把前女友帶走共渡浪漫周末，然後殺死前女友並且自殺。

席格蒙辯護律師說，席格蒙選擇槍決而不接受電椅，是因為不想被電椅「活活烤焦」，至於注射死型則擔心戊巴比妥(pentobarbital)藥劑進入血管之後，會造成大量液體與血液湧入肺部導致窒息。

南卡羅來納州對於注射死刑細節保密，席格蒙6日以無法知道注射死刑細節為由，請求南卡州最高法院暫停死刑執行，但遭到駁回。

美聯社報導，席格蒙7日穿著黑色連身衣，戴著白色頭套，胸前畫著中央為紅色的標靶。在行刑室內，行刑隊站立在距離坐在椅子上的席格蒙約15呎外的牆後面，相當於籃球場從籃板到罰球線的距離。旁邊則是用來執行電椅死刑的小房間。

行刑隊所有成員同時透過牆上洞口開槍，十多名行刑見證人則在另一個由防彈玻璃隔開的房間，看不到行刑隊。從戴上頭套到開槍的兩分鐘裡，席格蒙大口呼氣，被子彈射中時手臂一度緊縮，胸前標靶則被子彈擊碎。席格蒙胸前出現血漬之後又吸了一口氣，部份組織在吐氣時跟著流出。

約一分鐘後，一名醫生上前檢查約90秒，宣布席格蒙已經死亡。

1977年以來，美國只有另外三名死囚接受行刑隊槍決，行刑地點都在猶他州。最近一例是2010年的死刑犯賈德納(Ronnie Lee Gardner)。

槍決死刑流程。(美聯社)
槍決死刑流程。(美聯社)

死刑 南卡羅來納州 猶他州

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