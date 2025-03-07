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紐約兩嫌竊取近千張泰勒絲演唱會門票轉售 詐財逾63萬元

記者尤昱程／紐約即時報導
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皇后區地檢官凱茲日前表示，兩嫌涉竊取近千張門票並轉售，非法獲利63萬5000元，其中大部分為泰勒絲演唱會門票。(路透)
皇后區地檢官凱茲日前表示，兩嫌涉竊取近千張門票並轉售，非法獲利63萬5000元，其中大部分為泰勒絲演唱會門票。(路透)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示，兩名嫌犯涉嫌利用售票網站系統漏洞竊取近千張門票，其中大部分為泰勒絲(Taylor Swift)巡迴演唱會門票，並透過該平台轉售，非法獲利高達63萬5000元。兩人於日前在皇后區被捕，遭控重大竊盜等罪，罪成最高15年刑期。

檢方指出，兩名嫌犯皆住在牙買加，分別為20歲的羅斯(Tyrone Rose)以及31歲的西蒙斯(Shamara P. Simmons)，兩人於2022年6月至2023年7月期間，竊取售票網站已售出的門票鏈結，重新下載並轉售牟利。除泰勒絲演唱會外，愛黛兒(Adele)、紅髮艾德(Ed Sheeran)等知名歌手的演唱會門票，以及美國職籃(NBA)與美網(US Open)門票也遭竊取轉售。

根據調查，羅斯與一名在逃共犯當時受雇於該售票網位於牙買加的第三方承包商，利用其內部存取權限，攔截約350筆訂單、共993張門票。他們透過後門漏洞進入售票網的安全區域，擷取已售票券的電子下載鏈結，並改由西蒙斯及另一名已故的皇后區共犯接收，再將門票下載並上架轉售。

羅斯與西蒙斯被控二級重大竊盜罪、一級電腦竄改罪、四級共謀罪及四級電腦竄改罪，最高可面臨三年至15年刑期。皇后區刑事法庭法官巴提斯提(Anthony Battisti)裁定兩人無保釋放。

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